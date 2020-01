Ostseeküstenradweg: Kastanien bei Greifswald fallen ab 6. Januar

Greifswald

Die Tage der großen Kastanien an der Chausseestraße in Neuenkirchen (ehem. B96) sind gezählt. In der Zeit zwischen 6. Januar und 9. Januar sollen die knapp 20 Bäume zwischen dem Abzweig Theodor-Körner-Straße und der Anbindung Ortsumgehung Greifswald (Knoten Nord) fallen. Das vom Kreis beauftragte Unternehmen teilt mit, dass es in dieser Zeit zwischen 8 und 15.30 zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Die Fällung der 19 Rosskastanien steht in Zusammenhang mit der Streckenführung des Ostseeküstenradwegs, die Fällung wurde genehmigt. Die beabsichtigte Fällung der Kastanien hatte in den letzten Jahren über Monate die Gemüter erregt. Der Nabu und interessierte Bürger protestierten dagegen. Grüne forderten alternativ die Führung des Radweges durch den Ort. Das Landratsamt hielt dagegen. Es seien mehrere Varianten zum Verlauf des Radwegs geprüft worden. „Im Variantenvergleich wurden neben dem Baumbestand unter anderem technische Anforderungen, Verkehrssicherheit und Flächenverfügbarkeit betrachtet“, so Kreissprecherin Anke Radlof. Die Kastanien befänden sich laut zweier Gutachten überwiegend in einem schlechten Zustand. Darum sei es nicht sinnvoll, sie „jetzt unter allen Umständen“ zu erhalten, wenn sie ohnehin „in absehbarer Zukunft“ gefällt werden müssten.

Als Ausgleich für die Fällung der Rosskastanien werden 45 neue Bäume zwischen der Chausseestraße und dem Ostseeküstenradweg gepflanzt. Mit 45 neuen Bäumen ist der Eingriff in die Natur aus der Sicht des Naturschutzes noch nicht komplett ausgeglichen. Darum muss der Kreis noch Geld in den Alleenfonds einzahlen.

Von Anne Ziebarth