Mesekenhagen

Die denkmalgeschützte alte B 96 als historische Pflasterstraße wird gegenwärtig zwischen der Kreisstraße 1, dem Verkehrsweg zum Riems, bis Neuenkirchen weitgehend durch einen asphaltierten Rad- und Fußweg ersetzt. Die Allee wird erhalten. Nur in Mesekenhagen selbst gibt es im Mittelstreifen weiter das Pflaster. Bis zum Herbst soll der Abschnitt in der Gemeinde fertig sein. Dann geht es weiter auf den Territorien der Gemeinden Wackerow und Neuenkirchen. Darüber und wie es in der Gemeinde weitergeht, sprach OZ mit Bürgermeister Geert-Christoph Seidlein (Wählergemeinschaft).

OSTSEE-ZEITUNG: Was wird denn aus den herausgenommenen Pflastersteinen?

Geert-Christoph Seidlein: Ein Teil wird im Mittelstreifen wieder verwendet, einen weiteren bekommt die Baufirma, den Rest lagern wir. Es gibt die Idee, die Steine in Gristow einzusetzen.

Wie geht es mit dem letzten Abschnitt vom Abzweig der K 1 bis zur Kreisgrenze weiter?

In diesem Jahr läuft die Detailplanung. Dort sollen Teile im ursprünglichen Zustand erhalten bleiben, so das das Denkmal erlebbar bleibt, Es gibt hier sehr gut erhaltene Abschnitte, das heißt, Pflaster, der Alleecharakter, der Blick in die offene Landschaft entsprechen weitgehend dem ursprünglichen Zustand. Wir sind dazu mit den Denkmalbehörden, der Gemeinde Sundhagen und Stralsund im Gespräch, um eine kreisübergreifenden Ansatz zu verwirklichen.

An der alten B 96 muss auch in die Pflege der Alleebäume investiert werden. 2018 wurde der Finanzbedarf auf 390.000 Euro geschätzt. Ein Antrag auf Geld aus dem Alleenfonds hatte keinen Erfolg. Wie geht es weiter?

Kopfweiden bei Groß Karrendorf auf Privatland 2017 Quelle: Eckhard Oberdörfer

Der Alleecharakter, hier an der Ortsdurchfahrt Mesekenhagen ist geschützt Quelle: Eckhard Oberdörfer

Unser Antrag zum Alleenfonds wurde von der Naturschutzbehörde blockiert, obwohl hier über Jahre Geld angesammelt wurde. Wir gehen das Problem daher in kleinen Schritten an, die unseren Möglichkeiten entsprechen. Häufig gibt es dabei Widersprüche zwischen den Anforderungen an die Verkehrssicherheit und dem Naturschutz. Mesekenhagen wird auch die Pflege der Kopfweiden auf kommunalen Grundstücken beauftragen, das ist wichtig für den Naturschutz und das Landschaftsbild. Die meisten Kopfweiden stehen aber auf privaten Grundstücken.

In der Mitte der Greifswalder Straße, hier in Höhe der derzeit geschlossenen Kindertagesstätte, wird ein Asphaltstreifen entstehen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Wer mit dem Auto von Greifswald auf der B 105 nach Mesekenhagen will, muss in der Bauphase über die Bahnhofstraße in den Ort fahren. Wird es nicht Zeit, diesen ausgesprochen holprigen Verkehrsweg zu sanieren?

Das wäre schön. Die Bahnhofstraße ist Teil der Kreisstraße 2, die von Neuenkirchen bis hierher verläuft. Der Landkreis hat auch seit über zehn Jahren ein Projekt für den Ausbau. Aber es gibt keine Signale, dass hier etwas passiert. In ihrem jetzigen Zustand ist die Straße auch keine Werbung für unser Gewerbegebiet.

Die Kreisstraße 2, die Bahnhofstraße, befindet sich in einem katastrophalen Zustand Quelle: Eckhard Oberdörfer

Apropos K 2, für den Abschnitt von Neuenkirchen über Leist bis nach Groß Karrendorf steht Geld im Kreishaushalt. Aber von hier bis Mesekenhagen besteht auch Handlungsbedarf.

Das ist richtig. Aber es gibt noch nicht einmal eine Planung. Wie bei dem seit 2012 gesperrten Abschnitt zwischen Neuenkirchen und Leist müssten Grundstücke für den Bau erworben werden. Der Kreis investiert zu wenig in seine Straßen, und das auch in die Unterhaltung, was später zu höheren Kosten führt.

Betrifft das auch Mesekenhagen?

Ja, vor etwa zwei Jahrzehnten wurde die Ortsdurchfahrt Gristow in Ordnung gebracht. Jetzt müsste dringend in die Unterhaltung investiert werden. Wenn Radfahrer jetzt von dem sogar mit Leitplanken versehenen Radweg in den Ort kommen, müssen sie wegen der Schadstellen achtsam fahren.

Die von Neptune Energy geplante erhöhte Ölförderung am Mesekenhäger Apfelweg hat für viel Aufregung gesorgt. Gibt es Fortschritte?

Wir wollen diese Förderung nicht, aber das liegt nicht in unserem Ermessen. Aber wir wurden zu wenig einbezogen, das betrifft zum Beispiel den Lkw-Verkehr und die Aufgaben der Feuerwehr, die im Katastrophenfall stets als Erste vor Ort wäre. Als vor zwei Jahren Öl aus einem undichten Schlauch austrat, kam unsere Feuerwehr nicht auf das Gelände,

Dass die Tankwagen nach unserem Hinweis nicht mehr durch den Ort rasen, ist ein kleiner Erfolg.

Und die Feuerwehrproblematik?

Anfang des Jahres gab es einen Termin mit der Feuerwehr. Ihre Aufgabe könnte das Absperren des Geländes sein, bis der Katastrophenschutz und die Wehr von Neptune Energy kommen. Ich erwarte, dass wir bei der beabsichtigten Modernisierung der Förderstelle bei Kowall von Anfang an vernünftig einbezogen werden.

Öl soll ja energetisch ein Auslaufmodell sein. An der Bahnstrecke Greifswald-Stralsund soll ja ein Solarpark entstehen. Läuft es mit der Reriker Firma Kloss New Energy GmbH besser als mit Neptune Energy?

An der Bahnstrecke Greifswald/Stralsund, hier der Bereich des früheren Bahnhofs Mesekenhagen soll ein riesiger Solarpark entstehen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Gegenwärtig liegt ein Vertragsentwurf mit dem Unternehmen vor. Wir haben unsere Hinweise gegeben und erwarten, dass sie berücksichtigt werden.

Müsste nicht der letzte, jetzt gesperrte Teil der Bahnhofstraße bis zum Bahnhof für eine bessere Erreichbarkeit ausgebaut werden?

Nein, wir sind mit dem derzeitigen Zustand einverstanden, er schreckt Leute ab, die illegal Müll in den Wald fahren wollen. Firmenfahrzeuge können die Bahnhofstraße nutzen.

Die Gemeinde Mesekenhagen wird gegenwärtig zum, wie das im Amtsdeutsch heißt, dritten Bewirtschaftungszeitraum der Wasserrahmenrichtinie für 2021 bis 2027 angehört. Damit soll ein guter ökologischer Zustand der Gewässer erreicht werden. Inwiefern ist Mesekenhagen gefragt?

In unserer Gemeinde fallen die Beek bei Mesekenhagen und die Karrendorfer Beek unter diese Richtlinie. Hier sehe ich derzeit keine Möglichkeiten für die Gemeinde, zur Verbesserung beizutragen. Anders ist es bei den unterirdischen Rohrleitungen. In der DDR sehr viel melioriert und es wurden Drainagerohre verlegt, die in Gräben führen. Über den Zustand dieses Leitungsnetzes es ist zu wenig bekannt. Das Landwirtschaftsministerium ließ sich ein Konzept von den Wasser- und Bodenverbänden in MV zuarbeiten, das nun umgesetzt werden soll. Damit ist eine Menge Arbeit verbunden und geeignete Förderprogramme sind notwendig.

Die Gemeinde will wieder in die Feuerwehr investieren, was kommt denn 2021?

Noch hat Mesekenhagen keinen beschlossenen Haushalt. Aber die Umsetzung der Feuerwehrbedarfsplanung ist sehr wichtig. Dazu gehören Investitionen für die Bereitstellung von genügend Löschwasser sowie der Um- und Neubau des Feuerwehrgebäudes.

Am Hafen in Gristow Quelle: Eckhard Oberdörfer

Wo wollen sie noch investieren?

Zusammen mit dem Hafenverein soll in Gristow ein Wellenbrecher gebaut werden, um die Boote auf der Südseite zu schützen. In Kowall muss die Straßenbeleuchtung grundlegend modernisiert werden. In Groß Karrendorf könnten der Dorfteich und sein Umfeld gestaltet werden. Ferner ist in einem der Wohnblöcke in Mesekenhagen eine Heizungs- und eine Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen vorgesehen.

Kleine Spielgeräte für die Spielplätze in Gristow und am Neuen Weg wollen wir auch anschaffen.

Es werden auch neue Plätze für Eigenheime geschaffen?

Ja, die Gemeinde will Grundstücke Bebauungsplan 6 in Mesekenhagen erschließen. Der Bedarf ist da und mehr Einwohner tun der Gemeinde gut.

Von Eckhard Oberdörfer