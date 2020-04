Mesekenhagen

Mesekenhagen ist eine ländliche Gemeinde, die Bürger sind gut vernetzt. Daher gebe es in der Coronakrise bisher wenig Bitten um Hilfe an die Gemeinde, informiert Bürgermeister Geert-Christoph Seidlein (Wählergemeinschaft). Im Zusammenhang mit der verordneten Schließung der gemeindeeigenen Kindertagesstätte entstandene Probleme habe man gemeinsam mit Kita, Amt und Kreis gut managen können. Am 1. April wurde planmäßig eine neue Mitarbeiterin eingestellt.

Geert-Christoph Seidlein Quelle: eob

Noch am Gründonnerstag gab es Verwirrung wegen privater Osterfeuer, erlaubt wurden dann Feuerschalen. Erheblicher Unmut entstand am Hafen Gristow, weil der nur durch Vereinsmitglieder und auch nicht durch Angler betreten werden durfte, Es gab keine Spielräume für die Gemeinde und den Hafenverein, betont der Bürgermeister. Ihn befragte OZ zu den Vorgaben 2020.

In der Gemeinde Mesekenhagen soll in diesem Jahr mit dem Bau des Ostseeküstenradweges begonnen werden. Was heißt das konkret?

Der erste Abschnitt des Radweges, der nach Gristow, wird zum Mai/Juni 2020 fertig. Hier ist der Landkreis Bauherr. In Mesekenhagen kann es zum Spätsommer 2020 losgehen. Als Letzte haben wir vor Kurzem die denkmalrechtliche Genehmigung bekommen. Ich rechne mit einer Bauzeit bis 2022. Da wir in absehbarer Zeit wahrscheinlich keine Anwohnerversammlung durchführen können, denken wir über alternative Informationsmöglichkeiten nach.

Richtung Gristow hat der Radwegebau begonnen Quelle: eob

Bleibt in der Ortsdurchfahrt das Kleinpflaster oder wird auch dort asphaltiert?

In einem Mittelstreifen soll das bisherige Pflaster bleiben.

Mesekenhagen muss nur ein Prozent der Baukosten dieses Radweges tragen....

Ein vermeintlich geringer Eigenanteil darf nicht das alleinige Kriterium für Investitionen sein, Nutzen und Folgekosten müssen betrachtet werden. Der Radweg dient dem Tourismus, die Ortsdurchfahrt als Abkürzung für die B105 wird unattraktiv und die Radfahrer profitieren auf der Strecke Gristow/ Riems/ Greifswald. Wir hoffen, dass alle Zusagen und Bescheide auch während und nach Corona Bestand haben, sodass es bei einem Prozent bleibt.

Das aktuelle Finanzausgleichsgesetz beschert den Kommunen mehr Geld. Wie viel ist das im Fall Mesekenhagen und wofür wollen die Mittel aufbringen?

In diesem Jahr bekommen wir 225.000 Euro mehr Schlüsselzuweisungen sowie 72.800 Euro Infrastrukturpauschale. Wir haben eine Prioritätenliste als Grundlage für Entscheidungen. Nach dem Wegfall der Straßenausbaubeiträge und den damit nun an vielen Stellen geforderten Straßenneubauten wollen eine Fortschreibung des Dorferneuerungsplanes vornehmen.

Sind 2020 die überfälligen Baumpflegearbeiten an der alten B 96 und Pflegeschnitte bei Kopfweiden geplant? Lässt sich ein Teil aus dem prall gefüllten Alleenfonds des Landes bezahlen?

Nein, auch mit Unterstützung unseres Baumgutachters Gernot Hübner haben wir in dieser Frage keine Einigkeit mit den zuständigen Behörden erreichen können, sodass wir die Arbeiten nach und nach ohne Zuschüsse erfolgen werden.

Neuenkirchen gibt allein in diesem Jahr 240.000 Euro für eine bessere Löschwasserversorgung aus. Ist das auch in Mesekenhagen notwendig?

Derzeit läuft noch die Feuerwehrbedarfsplanung für alle Gemeinden im Amt. Neuenkirchen hat zusätzlich die Frage des Löschwassers betrachten lassen. Wir haben in Gristow und Klein Karrendorf unterirdische Löschwasserbehälter angelegt und damit Lücken geschlossen. Im Haushalt 2020 sind weitere Mittel eingeplant. Wir könnten im Amtsbereich an verschiedenen Stellen die Löschwasserversorgung verbessern. Hier wird sich zeigen, ob des gelingt Planungs- und Beschaffungsprozesse zu bündeln und die Effektivität der Bearbeitung zu verbessern.

Die Instandsetzung der Gristower Buchholz-Orgel soll feierlich begangen werden. Steht noch mehr im Festkalender der Gemeinde?

Wie in jedem Jahr stehen Kunst Offen, das Hafenfest, das Gemeindefest, Veranstaltungen im Naturerlebnispark Gristow und vieles mehr im Kalender, jedoch derzeit mit einem großen Corona-Fragezeichen.

Der Naturerlebnispark Gristow hat geschlossen Quelle: eob

Wie steht es denn um die Schaffung neuer Bauplätze in Gristow und Klein Karrendorf und in Mesekenhagen An den Seewiesen?

Der Haushalt 2020 sieht die Erschließung und Vermarktung der geplanten drei Bauplätze in Gristow und die Erstellung von Bebaungsplänen bzw. Satzungen für Mesekenhagen und Klein Karrendorf vor.

Von Eckhard Oberdörfer