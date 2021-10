Greifswald

Das Ostseeviertel-Ryckseite krankt an gleichförmigen Plattenbauten, fehlenden Verweilplätzen, kaum genutzten Innenhöfen. Keine neue Diagnose für das Areal zwischen Vitus-Bering- und Roald-Amundsen-Straße – nun wollen die Stadt, die Wohnungsbaugenossenschaft (WGG) und die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WVG) einen groß angelegten Umbau auf den Weg bringen.

Neubau, Sanierung, Grünachsen, Verweilplätze, Kinder spielen auf grünen Innenhöfen, Familien ziehen in das neue, beliebte Quartier – so könnte das Viertel aussehen, wenn die Pläne aus dem Strategiepapier aufgehen. 31 Einzelmaßnahmen sollen insgesamt bis 2040 umgesetzt werden. Das Besondere: WGG und WVG stimmen sich mit der Stadt und miteinander ab, die Investitionen und Umbauten sollen so geschehen, dass niemand aus dem Quartier verdrängt wird.

Mieter bleiben im Quartier

Die Plattenbauten sind derzeit zusammenhängend, hinter den Mauern verbergen sich Innenhöfe, die nur je von einer Seite aus begehbar sind. Diese Struktur soll gebrochen werden. Das Quartier soll durch kleinteiligere Bebauung offener und einladender werden. Eine durchgehende Grünachse soll entstehen, beginnend zwischen Poeler und Jasmunder Weg über die Roald-Amundsen-Straße bis zur Vitus-Bering-Straße.

Den Anfang der Baumaßnahmen macht die WVG: Ab 2022/23 will sie im nördlichen Bereich für etwa fünf Millionen Euro Sozialwohnungen neu bauen, für die das Land Fördermittel zuschießt. Von den insgesamt 248 Wohnungen im Bestand sollen nach allen Maßnahmen in den kommenden zwei Jahrzehnten 240 verbleiben. Insgesamt 718 gebe es laut Strategiepapier, ungefähr so viele sollen es auch insgesamt bleiben.

„Wir bauen nach dem Schlüssel 80/80/80. Ein Drittel der Wohnungen wird den Kosten der Unterkunft für etwa 5,20 Euro entsprechen, ein Drittel dem sozialen Wohnungsbau mit Mieten zwischen 6,60 Euro und 7,40 Euro und ein Drittel wird frei finanziert für Mieten zwischen 7,50 und 8,50 Euro“, sagt WVG-Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit.

WGG plant großen Umbau in 20 Jahren

Die ersten Neubauten sollen auch als Ausweichwohnungen dienen, damit Bewohner im Quartier bleiben können, die Mieten sollen für eine soziale Durchmischung sorgen. 2022/23 folgen der teilweise Rückbau der WVG-Gebäude in der Roald-Amundsen-Straße 18–20 sowie der Rückbau und die Modernisierung im nördlichen Quartier. Dann soll auch ein Durchgang zur Vitus-Bering-Straße geschaffen werden. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt und der WGG war konstruktiv, sonst hätten wir diese Pläne nicht vorlegen können“, sagt Adomeit.

Die WGG habe in den vergangenen Jahren viel investiert in Strangsanierungen, neue Aufzüge und reparierte Dächer, sagt Klaas Schäfer, Finanzvorstand der Genossenschaft. Wie WVG-Chef Adomeit versichert er, dass Mieter keine Angst haben müssen vor Verdrängung oder explodierenden Mieten.

Die WGG habe sich wegen der erst kürzlich erfolgten Investitionen entschieden, Umbauten ihrer Häuser erst in 20 Jahren vorzunehmen. „Wir haben es geschafft, im Ostseeviertel Ryckseite ein günstiges Mietniveau von rund 5 Euro pro Quadratmeter zu erhalten und werden das Niveau in diesem Bestand lange halten“, sagt Schäfer. Bereits in fünf Jahren könnte ein Neubau für rund elf Millionen Euro auf einer Optionsfläche entstehen.

Lokalpolitik begrüßt Pläne für Ostseeviertel

Lob erhält das Projekt von Jörg König, der den Bauausschuss der Bürgerschaft leitet, in dem das Papier in der vergangenen Woche vorgestellt wurde. „Ich finde das visionär und finde die Öffentlichkeitsbeteiligung gut“, sagt der Grünenpolitiker. Denn Bewohnerinnen und Bewohner sollen über ein Umbau- und Quartiersmanagement an den Schritten beteiligt werden und sich Änderungen wünschen können. Bürgerschaftsmitglied Monique Wölk (SPD) findet die Pläne gelungen und fordert, frühzeitig Fördermittel für das Quartiersmanagement einzuwerben. „Denn wenn mit einer Stelle eine volle Personalstelle gemeint ist, dann sind das viele Aufgaben, die auf diese Stelle zukommen.“

Bürgerbeteiligung sei auch der Ortsteilvertretung Ostseeviertel wichtig, betont Jürgen Liedtke (CDU), Vorsitzender des Gremiums. Ihm liege daran, die soziale Durchmischung im Quartier zu erhalten, Grünachsen und Sportflächen zu schaffen, einen gut angebundenen ÖPNV zu etablieren, an Barrierefreiheit zu denken und die Bewohner mitzunehmen. „Die Wünsche werden berücksichtigt. Die Pläne sind absolut positiv, weswegen die OTV ihnen geschlossen zugestimmt hat.“ Auch der Bauausschuss entschied sich einstimmig für das Papier, das die Bürgerschaft noch beschließen muss.

