Junge Leute haben eine Meinung zu aktuellen Themen und Ereignissen. Heute schreiben Schüler und Schülerinnen der 8. Klasse vom Schlossgymnasium Gützkow ihre Ansichten zu Schwerpunkten in der OZ oder zu eigenen Themen, die sie beschäftigen.

Impfpflicht – ja oder nein?

Helena Rothe (13): Jeder sollte selbst entscheiden, ob er sich impfen lässt. Niemand sollte dazu gezwungen werden, denn jeder hat das Recht, selbst über seinen Körper zu entscheiden. Schließlich sollte jeder mit seiner Meinung zur Impfpflicht akzeptiert werden.

Linus Stephan(13): Man sollte nicht einfach drauflos impfen. Denn es gibt noch zu viele Nebenwirkungen. Da die Impfung „nur“ vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt und Geimpfte trotzdem Corona weitergeben können, ist es nicht schlau, 2G-Regelungen auf Festivals zu genehmigen.

Justin Siegle (13): Es sollte nicht zu einer Impfpflicht kommen. Corona würde durch eine Pflicht nicht besser werden. Auch als Geimpfter kann man sich infizieren. Es ist auch nicht gut, dass eine Person nicht selbst über ihre Gesundheit entscheiden soll, sondern die Regierung. Der Impfstoff ist noch nicht genug getestet. Das eigentliche Problem ist aber das Gesundheitssystem, das besser werden muss, und nicht der Impfstoff.

Lina Brennecke (13): Ich bin gegen eine Impfpflicht. Jeder sollte so leben wie er will. Und nicht nach den Regeln, die man nicht möchte. Es gibt Gründe, warum man sich impfen lässt oder nicht – beide Seiten sind in Ordnung, solange man sich gegenseitig respektiert. In diesen Zeiten sollte man zusammenhalten und nicht gegeneinander sein.

Gendern berücksichtigt alle

Anna-Lena Dohrmann (14): Gendern ist zurzeit ein kontroverses Thema. Es gibt Kritiker*innen und Verteidiger*innen. Ich verstehe nicht, was das Problem daran ist, ein *innen zu setzen. Wahrscheinlich ist es eine Gewohnheitssache. Die Sternchen-Setzung wird manchmal als grammatikalisch inkorrekt beschrieben. Ich habe das Gefühl, dass es einigen Kritikern dabei auch eher um eine Art Machtgefühl geht. Männer wurden in der Vergangenheit in einer Machtposition gesehen und sind immer noch privilegiert. Vielleicht fühlen sie sich jetzt bedroht, weil einige nicht mehr nur die geschlechtsneutrale Form (generisches Maskulinum) nutzen. Am Ende werden durch das Gendern nun alle auch in der Sprache berücksichtigt.

Atomkraft für den Übergang

Wilhelm Schoknecht (14): Deutschland hat sich vom russischen Gas abhängig gemacht. Politiker wollen den Kohle- und Atomausstieg und zu grüner Energie wechseln. Bis wir das alles geschafft haben, kann es noch ein paar Jahrzehnte dauern. Deswegen würde ich Atomkraft als Energiequelle vorschlagen, als Übergangslösung für die nächsten Jahrzehnte, um auf grüne Energie umzusteigen. Atomkraft schafft Arbeitsplätze, bezahlbare Energie und ist sicher. Denn heutzutage ist Atomkraft wesentlich effizienter und sicherer, so dass ein Unglück wie in Tschernobyl 1986 nicht wieder passiert. Außerdem wird an der Atomkraft stetig weiter geforscht.

Penisbilder: Strafanzeige stellen

Hanna Kunze (13): Die Frage ist: Warum verschickt jemand Penisbilder? Vor allem, wenn die betroffenen Personen das gar nicht wollen. Die meisten fühlen sich von solchen Bilder belästigt und sind angeekelt. Zudem ist es strafbar. Betroffene können psychische Probleme bekommen, deshalb sollte niemand solche Bilder verschicken.

Lara Brotzki (14): Wer Dickpics versendet macht sich strafbar. Trotzdem bekommen viele Mädchen und Frauen solche Bilder und fühlen sich beschämt, belästigt und angeekelt. Es ist sehr schlimm. Jugendliche sollten darüber aufgeklärt werden, da viele nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Mithilfe der Homepage www.dickstinction.com kann man eine Strafanzeige stellen. Dort gibt es auch Tipps, wie man den Vorfall am besten dokumentiert.

Alicia Sandström (14): Täglich bekommen viele Frauen und Mädchen Dickpics. Ich finde das beschämend. Aber es ist wichtig, das Thema aufzugreifen und darüber aufzuklären. Zu viele tolerieren solche Bilder und unternehmen nichts dagegen. Doch alle, die solche Bilder ungewollt bekommen, sollten eine Strafanzeige stellen.

Mobbing an SchulenCecilia Lau (14): Meist tritt Mobbing im Alter zwischen 7 und 15 Jahren auf – vor allem an den Schulen. Mobbing belastet viele Schüler, weil bis zu 80 Prozent der jungen Leute im Klassenraum gemobbt werden. Es löst Angst vor der Schule aus. Doch warum wird gemobbt? Die meisten wollen Macht über andere. Sie genießen es, andere zu unterwerfen und zu kontrollieren. Wenn die Opfer Angst verspüren, fühlen sich Täter stärker. Betroffene sollten mit einem Lehrer des Vertrauens darüber sprechen, auch mit älteren Geschwistern oder den Eltern. Alternativ gibt es Websites, die Hilfen anbieten.

