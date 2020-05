Otto Niemeyer-Holstein-Gedenkatelier erwartet am Mittwoch wieder erste Besucher

Lüttenort

Große Freude bei den Mitarbeitern im Gedenkatelier Otto Niemeyer-Holstein auf der Insel Usedom: Dank der Corona-Lockerungen sind die Museen in Mecklenburg-Vorpommern seit dieser Woche wieder geöffnet. Der Zeitpunkt könnte für das Atelier nicht besser gewählt sein. Am Montag, dem 11. Mai, war der 124. Geburtstag des berühmten Künstlers. Und Mittwoch, 13. Mai, ist der erste Tag, an dem Besucher endlich wieder das Atelier aufsuchen.

„Das Warten hat nun ein Ende“, sagt Franka Keil, die Leiterin des Ateliers ONH. In Lüttenort kann nun die Ausstellung „ Usedom auf den Spuren von Otto Niemeyer-Holstein“, die eigentlich am 3. April eröffnet werden sollte, endlich von Besuchern besichtigt werden. Gegenübergestellt werden Gemälde Otto Niemeyer-Holsteins von seinen Lieblingsmotiven in Neuendorf, Pudagla, Benz, Neppermin, Loddin, Kamminke und Koserow mit den Motiven, wie sie heute aussehen.

Die Ausstellung zeigt dabei Leihgaben der Bundesrepublik Deutschland, der Berlinischen Galerie, der Kunsthalle Rostock, des Museums Wolgast und aus Privatbesitz. Damit die Ausstellung zustande kam, gab es Förderung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schwerin.

Idyllischer Ort: Der Künstlergarten

Leider sind wegen der geltenden Hygienebestimmungen und Abstandsregelungen derzeit keine Führungen, Lesungen und Konzerte in Lüttenort möglich. Der Platz würde dafür nicht ausreichen. Dafür stehe der gesamte Künstlergarten mit seinen Plastiken und Skulpturen zur Besichtigung offen, wirbt Franka Keil als Leiterin für einen Besuch des idyllischen Fleckchens.

Auf die Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften wird beim Besuch des Künstlergartens und der Ausstellung geachtet. „Das Museumsteam freut sich sehr auf die Besucher“, versichert Keil. Geöffnet ist am Mittwoch, Donnerstag, Sonnabend, Sonntag und an den Feiertagen jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Von Cornelia Meerkatz