Die Corona-Inzidenzen sinken in einem großen Teil Europas, die Regeln für Auslandsreisen wurden gelockert und immer mehr Menschen freuen sich auf ein Urlaubsziel, das sie mit dem Flugzeug erreichen wollen. „Wir haben derzeit den größten Boom aller Zeiten. Ich habe meinen Terminkalender noch nie so voll gehabt“, sagt Aline Raber, Inhaberin des Greifswalder Reisebüros Sonnenklar direkt am Marktplatz. Denn erst in der vergangenen Woche wurde die Quarantänepflicht bei der Rückkehr aus Risikogebieten abgeschafft.

Nunmehr reicht ein negativer PCR-Test bei der Rückreise. Und der ist in aller Regel sowieso Pflicht, sobald jemand ein Flugzeug betritt. Kinder sind bis zum sechsten Geburtstag von der Testpflicht ausgenommen, in einigen Ländern wird der PCR-Test ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr gefordert, manchmal erst ab 14.

Die meisten europäischen Länder akzeptieren für eine Einreise keinen Antigen- oder Schnelltest. Ob in Italien, Frankreich oder Portugal – wer mit dem Flieger kommt, muss einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Zu den wenigen Ausnahmeländern zählt Spanien. Dort reicht auch der sogenannte TMA-Test, der jedoch in Greifswald nicht angeboten wird.

Geimpfte benötigen meist ebenfalls einen PCR-Test

Was derzeit viele Geimpfte ärgert: Auch vollständig Geimpfte, bei denen die zweite Impfung länger als zwei Wochen zurückliegt, und Genesene müssen für die meisten Flugreisen einen negativen PCR-Test vorlegen. „Das sorgt für sehr viel Frust und Unmut“, sagt Aline Raber. „Als einziges Urlaubsland in Europa lässt derzeit Griechenland vollständig Geimpfte ohne negativen PCR-Test ins Land. Deswegen ist Griechenland total beliebt.“

Raber weist allerdings darauf hin, dass sich die Regeln fast täglich ändern. Deswegen dauere ein Beratungsgespräch momentan oft doppelt so lang wie normalerweise. „Allein eine halbe Stunde benötigen wir, bis alle spezifischen Coronamaßnahmen geklärt sind“, weiß die Unternehmerin.

Günstigster Test kostet in Greifswald 120 Euro

Da es in der Regel 24 Stunden dauert, bis das Testergebnis vorliegt, müssen Reisewillige den PCR-Test bereits im Heimatort anfertigen lassen. Hier in Greifswald kostet der günstigste PCR-Test derzeit 120 Euro. Diesen bekommen Sie beim Corona-Testzentrum an der Sporthalle II (Joliot-Curie-Straße 2). Für eine vierköpfige Familie macht das 480 Euro zusätzlich allein für die Hinstrecke.

Die PCR-Tests beim IMD-Labor (133,16 Euro) und beim Abstrichzentrum der Unimedizin (152, 82 Euro) sind sogar noch teurer. Damit müssen die Greifswalder deutlich tiefer in die Tasche greifen, als das in Großstädten wie Berlin, Hamburg, Hannover oder Bremen der Fall ist. Der PCR-Test in der Berliner Friedrichstraße kostet 49,99 Euro. Im Testzentrum am Bremer Flughafen werden 75 Euro verlangt.

Wann muss ich in Quarantäne? Die Quarantänepflicht nach der Einreise aus einem Risikogebiet wurde aufgehoben. Erforderlich ist lediglich eine Einreiseanmeldung (www.einreiseanmeldung.de) sowie der Nachweis eines negativen PCR-Tests oder die Bescheinigung, vollständig geimpft oder genesen zu sein. Die Quarantänepflicht nach Einreise aus einem Hochrisikogebiet bleibt Bestehen. Sie kann nach fünf Tagen durch den Vorweis einen negativen Testergebnisses beendet werden. Bei der Einreise in ein Virusvariantengebiet, beispielsweise Großbritannien, besteht eine 14-tägige Quarantänepflicht. Diese muss auch bei der Rückreise nach Deutschland erneut angetreten werden. Eine Verkürzung ist weder bei der Hinreise noch bei der Rückreise möglich.

Warum die Tests in Großstädten deutlich billiger sind

Christian Arns, Pressesprecher des Uniklinikums Greifswald, erklärt, dass private Anbieter die Preise frei festlegen können. „Mit dem Verfahren hat das nichts zu tun; es sind vom zugrunde liegenden Prinzip ähnliche Tests. Die Einkaufspreise legen die Hersteller fest“, sagt Arns.

Einen Grund für die höheren Kosten sieht Erik Schumacher, Betreiber des Corona-Testzentrums in der Sporthalle II auch darin, dass große Testzentren bessere Konditionen mit den Laboren aushandeln können oder Labore selbst die Tests anbieten. In Schumachers Testzentren in Greifswald und Neubrandenburg fallen derzeit täglich nur ein- bis zweistellige Testzahlen an, weswegen keine Rabatte ausgehandelt werden können.

Gute Nachricht für die Rückreise: In fast allen Urlaubsländern sind die PCR-Tests deutlich günstiger, wie Reisebüroinhaberin Aline Raber mitteilt. Viele Hotels bieten direkt in der Anlage Testmöglichkeiten, auf Mallorca beispielsweise für 40 Euro, in der Türkei für 30 Euro. Die meisten Flughäfen bieten zudem PCR-Tests an.

Kein Termin im Uniklinik-Abstrichzentrum notwendig

In Greifswald gibt es derzeit drei Anbieter. Im Abstrichzentrum des Uniklinikums am Campus Beitzplatz benötigen Selbstzahler keine Überweisung vom Arzt, sondern reihen sich zu den Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 13 Uhr) entweder in die Autoschlange oder bei den Fußgängern ein.

„Reisewillige sagen bei der Anmeldung vor Ort, dass es sich um eine Wunschtestung handelt“, erklärt Christian Arns. Für die Urlaubsreise wird ein schriftliches Dokument benötigt, das das Ergebnis zusätzlich in englischer Sprache mitteilt. „Aus diesem Grund muss der Befund am Folgetag gegen Vorlage eines Ausweisdokuments persönlich abgeholt werden“, sagt Arns. Die Wartezeiten auf das Testergebnis betragen derzeit etwa 24 Stunden, sind aber insgesamt abhängig vom Gesamttestaufkommen.

Testergebnis per Mail im Corona-Testzentrum Sporthalle II

Ohne persönliche Abholung funktioniert der Test im Corona-Testzentrum in der Sporthalle II (Joliot Curie Straße 2). Wer dort täglich (außer Sonnabend) zwischen 8 und 11 Uhr einen PCR-Abstrich vornehmen lässt, erhält das Ergebnis am Folgetag bis 8 Uhr. Im Sporthallen-Testzentrum wird das Ergebnis per E-Mail in deutscher und englischer Sprache an die getestete Person geschickt. Wer keine Möglichkeit hat, das Testergebnis auszudrucken, kann sich die Bestätigung auch persönlich abholen, sagt Betreiber Erik Schumacher. Der Termin wird vorab online vereinbart (www.corona-testzentrum-greifswald.de).

IMD-Labor nimmt höhere Preise bei privat Versicherten

Das IMD-Labor befindet sich in der Alten Sporthalle der Caspar-David-Friedrich-Schule (Usedomer Weg 1). Dort ist der PCR-Test für Versicherte bei einer gesetzlichen Krankenkasse mit 133,16 Euro etwas günstiger als für privat Versicherte. Sie müssen 154,84 Euro zahlen. Die Termine werden online vergeben (https://www.imd-greifswald.de/de/coronavirus/abstrichzentren/abstrichzentrum-greifswald). Das Ergebnis wird in der Regel nach 24 Stunden übermittelt.

Von Katharina Degrassi