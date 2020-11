Pakete in Corona-Zeiten: Post setzt auf fortschrittliche Kunden

Im Stadtgebiet von Greifswald hat die Deutsche Post DHL mehrere Packstationen installiert, so im OEZ in der Rigaer Straße 9, in der Hans-Beimler-Straße 9, Brinkstraße 37, Peter-Warschow-Straße 19, Thälmannring 56, Lomonossowallee 57. Kunden können dort unabhängig von Öffnungszeiten der Filialen Pakete abholen. Um diesen Service nutzen zu können, müssen sich die Kunden dafür registrieren lassen – im Internet auf der Website DHL/privatkunden einfach zu erledigen oder in einer Filiale. Ist ein Paket unterwegs, bekommen die Kunden dann einen Abholschein in den Briefkasten, mit dessen Hilfe die Sendung an der Packstation abgeholt werden kann.

Andere Möglichkeiten des Paketempfangs: Wunschliefertermin bestimmen, einen Ablageort auf dem eigenen Grundstück angeben, einen Nachbarn benennen, der die Sendung entgegennehmen darf, oder Paket an eine Wunsch-Postfiliale in der Nähe senden lassen.

Paketshops, das sind Partnerfilialen der Deutschen Post, gibt es in Greifswald an vielen Orten, zum Beispiel: Toom-Baumarkt Gützkower Landstraße, Landmarkt Felten am Neuen Friedhof 11, Bahnhofstraße 43, im Möwencenter, im Schönwaldecenter, Tankstop Stegmann An der Sandfuhr, Presseshop Tews am Schießwall 1, Schreibwaren Wudtke Pappelallee 1, Rewe-Markt Thälmannring 11-13.

Das Live Tracking ist relativ neu: Online können Sie in Echtzeit auf einer Karte verfolgen, wann Ihr Paket nach Hause kommt! Schon länger gibt es hingegen die Möglichkeit, per E-Mail Informationen über die geplante Lieferung (Sendungsverfolgung) zu erhalten.

Auch um Pakete zu versenden, müssen Sie nicht in eine Filiale gehen, sondern können die Online-Frankierung nutzen. Per Internet einfach eine Paketmarke ausdrucken (oder vorher in einer Filiale als Sparset kaufen) und dann die Post informieren, an welchem Tag sie das Paket zu Hause abholen soll, geht aber nicht stundengenau.