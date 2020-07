Greifswald

Mit dem Schaffen der deutschen Reisenden und Forscher im Palästina des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzt sich die aktuelle Ausstellung „Deutsche im Heiligen Land“ im Greifswalder Dom auseinander. Über 3000 deutsche Christen lebten zu Beginn des Ersten Weltkrieges im Heiligen Land – darunter auch viele Mecklenburger und Pommern, die dauerhafte Spuren hinterlassen haben.

Greifswalder Theologie-Professor Dalman forschte in Palästina

Der bekannteste regionale Name unter ihnen ist der spätere Greifswalder Theologie-Professor Gustaf Dalman, der 1899 erstmals nach Palästina reiste und dann das 1902 in Jerusalem gegründete „Deutsche evangelische Institut für Altertumswissenschaften im Heiligen Land“ leitete. Seine Sammlungen beherbergt nun das Dalman-Institut in der Hansestadt.

Aber auch der Rostocker Frauenmissions-Gebetsbund unterstützte die Karmelmission in Haifa und Mecklenburgs Großherzog Friedrich Franz II. und seine Frau Marie stifteten das erste Kinderspital des Nahen Ostens, das Marienstift in Jerusalem.

1846 wurden die ersten deutschen evangelischen Missionare, die meist aus Württemberg stammten, von der Pilgermission St. Chrischona bei Basel nach Palästina geschickt. 1851 gründete die Kaiserswerther Diakonissenanstalt erst ein Hospital, später dann auch eine Schule in Jerusalem. Nachdem ab 1868 die ersten deutschen Siedler – meist Angehörige der Tempelgesellschaft – ins Land kamen, begannen die weitreichenden Aktivitäten der Missionare und Siedler. Mit ihrem Engagement in den Bereichen Bildung, Städteplanung, Landwirtschaft, Handwerk prägten sie das Land.

Erst während der britischen Mandatszeit nach 1918 verloren die deutschen evangelischen Missionseinrichtungen und Siedlungen an Bedeutung und wurden mit Beginn des Zweiten Weltkrieges eingestellt.

Ausstellung mit Bildern des Stuttgarter Fotografen

Nicht zuletzt ist die umfassende Dokumentation des Wirkens der deutschen Forscher und Missionare auch dem Werk des Stuttgarter Fotografen Paul Hommel zu verdanken. Seit 1927 bereiste er Palästina und hat dabei nicht nur die heiligen Stätten des Landes, sondern auch das Leben der Einheimischen und die deutschen Kolonien und Missionseinrichtungen begleitet und deren Arbeit im Bild festgehalten. Ein Großteil des Bildbestandes – der nun die Ausstellungen veranschaulicht –wurde dem Landeskirchlichem Archiv Stuttgart übergeben.

Die Ausstellung „Deutsche im Heiligen Land“ des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart in Verbindung mit dem Verein für württembergische Kirchengeschichte und den Freunden der Hebräischen Universität Jerusalem in Baden-Württemberg ist noch bis zum 20. September, täglich von 10 bis 18 Uhr, sonntags nach dem Gottesdienst bis 15 Uhr, im Dom St. Nikolai zu sehen.

Von Wenke Büssow-Krämer