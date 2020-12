Papiermanufaktur Wrangelsburg öffnet an Adventswochenenden

Wrangelsburg

Sterne, Engel, Lichterketten und viele andere liebevoll gestaltete Dekorationsartikel für die Weihnachtszeit gibt es auch in diesem Jahr in der Papiermanufaktur Wrangelsburg. Zwar muss der beliebte Adventsmarkt wegen der Corona-Einschränkungen ausfallen. „Doch wir öffnen für Besucher an allen vier Adventswochenenden immer sonnabends und sonntags jeweils 11 bis 17 Uhr“, sagt Manufakturleiterin Kristine Kautz.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Das Stöbern lohnt, denn es gibt nicht nur die schönen Produkte aus handgeschöpftem Papier, wie etwa Geschenkkarten, Skizzenbücher oder Fotoalben, sondern auch allerlei Schmuck, Bücher, Kräutertee und Spankörbe. Wer kommt, hat nebenbei gleich Gelegenheit, das wundervoll sanierte Schloss zumindest von außen zu bestaunen. Es befindet sich in Sichtweite zur Manufaktur.

Von ph