Greifswald

Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Erfurt lief Lindy Ave hinterher – und strahlte dennoch über das ganze Gesicht. „Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Ich wollte schön laufen und habe einfach nur aus Spaß mitgemacht“, erzählt die Paralympics-Siegerin aus Greifswald. Am Rande der Titelkämpfe lüftete sie ihr süßes Geheimnis. Lindy Ave ist schwanger. Die 23-Jährige erwartet im Juli ihr erstes Kind.

Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, weiß sie noch nicht. „Ich lasse mich überraschen. Hauptsache, es ist gesund“, sagt Ave, die in diesem Jahr keine Wettkämpfe mehr bestreiten wird.

Perfekter Zeitpunkt

Planen könne man so etwas ja nicht, aber es sei der perfekte Zeitpunkt, um Mama zu werden, ist die Boddenstädterin überzeugt. Im April beginnen die Umbauarbeiten im Volksstadion. „Ich hätte dort im Sommer nicht trainieren können“, weiß Lindy Ave.

Einen internationalen Höhepunkt verpasst die gebürtige Neubrandenburgerin in diesem Jahr nicht. Die für Ende August, Anfang September geplanten Weltmeisterschaften in Kobe (Japan) wurden auf Sommer 2023 in Paris verschoben. Ein Jahr später ist die französische Metropole Schauplatz der Paralympischen Spiele. Dort möchte Lindy Ave ihren Titel über 400 Meter verteidigen.

In Tokio hatte Para-Kanutin Edina Müller ihren zweijährigen Sohn Liam dabei. Lindy Ave kann sich einen Mutter-Kind-Trip nach Paris gut vorstellen. Warum nicht?, meint die viermalige Junioren-Weltmeisterin. Ihre Mutter, ihre Zwillingsschwester Aline und ihre Schwester Maja werden in Frankreich auch dabei sein, erzählt die Top-Sportlerin. „Von daher wäre das kein Problem.“

Sprints und Sprünge nicht erlaubt

Lindy Ave, die einst als Schwimmerin begann und von Christina Dittmer für die Leichtathletik entdeckt wurde, möchte weiterhin trainieren – so lange es die Schwangerschaft zulässt. Nach Absprache mit den Ärzten darf die an einer Cerebralparese leidende Greifswalderin, die in der Startklasse T 38 (Athleten mit leichter Spastik) antritt, im Ausdauerbereich arbeiten. Sprints und Sprünge sind nicht erlaubt.

Die geplanten Trainingscamps im türkischen Belek und auf Lanzarote wurden gestrichen. Stattdessen fahren Lindy Ave und ihre Trainerin Heike Kemmler-Westphal Ende März nach Kienbaum. „Dort kann ich etwas für die Ausdauer tun und Aquajogging machen“, sagt die Hansestädterin, die ihre sportliche Laufbahn als Schwimmerin begann.

2015 erster internationaler Titel

Christina Dittmer, Trainerin in Neubrandenburg, entdeckte sie für die Leichtathletik. 2015 in den Niederlanden holte Lindy Ave ihren ersten internationalen Titel im Juniorenbereich. Ein Jahr später qualifizierte sich die Greifswalderin als jüngste deutsche Teilnehmerin für die Paralympics in Rio de Janeiro.

Mit ihrem Fabellauf von Tokio über 400 Meter, den sie in genau 1:00,00 Minute (Weltrekord!) gewann, krönte sie ihre noch junge Karriere. Zuvor hatte die Sprinterin Bronze über 100 Meter geholt.

Schwere Knieverletzung – Zwangspause ab 2018

Die Erfolge von Lindy Ave sind bemerkenswert. Ein Jahr zuvor hing ihre Karriere am seidenen Faden. Die Europameisterin von 2018 hatte aufgrund einer schweren Knieverletzung eine anderthalbjährige Zwangspause einlegen müssen. Sie meldete sich eindrucksvoll zurück und wurde am 8. November 2021 vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit dem Silbernen Lorbeerblatt geehrt.

Aktuell läuft es bei Lindy Ave perfekt. Im Januar wurde sie zur Para-Sportlerin des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Und nun folgt das Baby-Glück.

Von Stefan Ehlers