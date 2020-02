Parken am Greifswalder Wissenschaftscampus: Mitarbeiter machen Ärger Luft

Greifswald

Der Schriftzug war ein Hingucker und wurde doch unmittelbar vor dem Besuch der Bundeskanzlerin anlässlich der feierlichen Grundsteinlegung des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie entfernt: „Wo sind die Parkplätze für die Mitarbeiter und Firmen?“, stand in überdimensionalen Lettern an den Fenstern des Greifswalder Biotechnikums.

Wer immer sie dort anbrachte, machte auf ein seit Jahren ungelöstes Problem aufmerksam. Ein Problem, das mit dem Baubeginn für das neue Gründerzentrum und dem zeitgleichen Wegfall von 100 Stellplätzen im Innenhof größer, wenngleich noch nicht dramatisch wurde.

Neue Stellen aber nicht genügend Parkplätze

Doch spätestens mit der Fertigstellung des Gebäudes in zwei Jahren dürfte sich die Situation weiter zuspitzen. Dann werden am Standort 240 neue Arbeitsplätze entstehen, aber nur 65 Stellplätze in der Tiefebene des Gebäudes geschaffen.

Zurzeit gehen auf dem Wissenschaftscampus an der Walther-Rathenau-Straße etwa 365 Menschen einer Tätigkeit nach. Allein im Biotechnikum, so Projektmanager Robert Sington von der betreibenden Witeno GmbH, gebe es zurzeit 28 Mieter mit 165 Mitarbeitern. Das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) zählt um die 200 Beschäftigte.

Nervige Parkplatzsuche für Mitarbeiter

Einer von ihnen ist Stefan Horn, der die morgendliche Suche nach einem Parkplatz als nervig empfindet. „Leider kann nicht jeder, der in Greifswald arbeitet, auch hier wohnen“, sagt er. Sein Arbeitsweg zum INP betrage 14 Kilometer, die er in der Regel mit dem Auto zurücklege, da er auch seine zwei Kinder nach Greifswald mitnehme.

Im Sommer, mit Baubeginn des Life Science Centers, habe die Stadt zwar einige Veränderungen in dem Viertel auf den Weg gebracht, um die 100 fehlenden Stellplätze auszugleichen. Doch in der Perspektive reichten diese nicht aus, ist sich der Physiker sicher.

Parkzeiten in der Nähe geändert

So wurden in der Billrothstraße und Am St. Georgsfeld jeweils zwei Parkscheinautomaten installiert. Dort kann jetzt werktags von 8 bis 20 Uhr gegen Gebühr geparkt werden. Sechs Stunden kosten 50 Cent. Bisher war das Parken dort nur für Bewohner möglich.

Auch in der Jahnstraße wurden die Parkzeiten verändert. Laut Stadtsprecherin Andrea Reimann habe sich diese Neuregelung bewährt: „Die Flächen sind selten vollständig ausgelastet, es wird laufend durch das Fachamt ein Monitoring vorgenommen“, sagt sie.

Keine sichere Aufbewahrung von Fahrrädern

„Mit diesem System kommen derzeit viele Kollegen klar“, räumt Stefan Horn ein. Dennoch bleibe die Frage, wo künftig die neuen Mitarbeiter des Campus parken sollen. „Ich würde mein Auto auch am Stadtrand in Eldena abstellen, um dann mit dem Fahrrad weiterzufahren. Aber das kann ich dort ja nachts nicht sicher aufbewahren. Eine Fahrradgarage gibt es nicht“, sagt der 36-Jährige.

Fakt ist: Der Hansestadt ist das Parkplatzproblem an dem Standort seit Jahren bekannt. Als die Großinvestition von 38 Millionen Euro noch in den Kinderschuhen steckte, versicherte Fabian Feldt, Abteilungsleiter für Wirtschaft und Finanzen, dass nach einer Lösung gesucht werde. Das war 2014.

Rathaus: Neue Parklösung war „nicht umsetzbar“

Heute, sechs Jahre später, heißt es aus dem Rathaus auf OZ-Anfrage: „Vielfältige Versuche einer zentralen neuen Parklösung waren aus rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzbar. Die für den Erfolg des Vorhabens unverzichtbare Präsenz des Gebäudes am Unicampus bedingt, dass aufgrund der knappen Platzverhältnisse keine Ideallösung für Stellplätze vor Ort möglich ist.“

Für die Zukunft komme daher nur eine kombinierte Lösung infrage, die auch bestehende Parkplätze berücksichtige, darunter jene an der Zahnklinik und an der Makarenkostraße. Mit Mobilitätsangeboten wie Carsharing und Car & Bike sollen weiter entfernte Parkmöglichkeiten attraktiver gemacht werden.

Lesen Sie auch:

Von Petra Hase