Greifswald

Um 8.30 Uhr ist die Welt auf Greifswalds Parkplätzen noch in Ordnung. „Poleposition“, jubelt Eckhard Kurz aus Loitz, nachdem er sein Auto in der ersten Reihe des Parkplatzes auf der Nordseite des Rycks abgestellt hat.

„Ich arbeite für einen Sicherheitsdienst und beginne früh. Morgens geht es mit den Parkplätzen immer noch“ Mittags sehe das bereits ganz anders aus, beschreibt Mirko Kopmann aus Eggesin. „Da ist alles voll. Immer. Greifswald braucht dringend ein neues Parkhaus.“

Anzeige

Bürgerschaft soll abstimmen

Darüber gibt es auch in der Bürgerschaft keine Diskussion. Dass am Nexöplatz ein neues Parkhaus gebaut werden soll, steht bereits lange fest. Über das Wie allerdings gibt es nach wie vor keine endgültige Entscheidung. Fest steht, dass es nach den Querelen der vergangenen Monate und der Verzögerung bei der Ausschreibung der Planungsleistungen, mit dem geplanten Baustart 2020 wohl nichts mehr wird. In welcher Größenordnung das Parkhaus nun gebaut wird, ob mit oder ohne Extras, darüber soll künftig die Bürgerschaft entscheiden. Diesen Antrag haben SPD, Linke und Tierschutzpartei erfolgreich eingebracht und damit eine mögliche Änderung der Parkhausvarianten offengehalten.

Weitere OZ+ Artikel

Varianten? War das nicht längst geklärt? Immerhin hatte die Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft (GPG) auf ihrer Internetseite am 28. Mai voller Stolz verkündet: „Anforderungen sind abgestimmt, Maximalvariante wird geplant.“ Die sogenannte Maximalvariante soll über eine Parkkapazität von 530 Plätzen verfügen, im Haus sollen ca. 485 Autos Platz finden, 45 auf den Außenflächen, ein Kiosk und WC sind vorgesehen, dazu käme eine Ladestation sowie eine Station für Fahr- und Lastenräder.

Mindestens 900 Plätze fehlen

Auf diese Variante beharrt die CDU. Sie hat allen Grund zur Sorge, denn obwohl der Aufsichtsrat nun die Planungsleistungen für die Maximalvariante ausgeschrieben hat, ist nicht sicher, ob diese wirklich umgesetzt wird. Mit einer Vorlage versuchte die Fraktion, die Stadt als Gesellschafter der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft zu aktivieren und auf diesem Wege die Maximalforderung durchzusetzen.

Gut gefüllt: Auf dem Parkplatz am Theater ist Platz für 190 Autos. Quelle: Anne Ziebarth

6500 Einpendler und nach Verwaltungsangaben rund 900 fehlende Parkplätze in Greifswald seien Argumente genug für die Dringlichkeit des Projektes. Doch die links-grüne Mehrheit in der Bürgerschaft war von diesem Vorschlag wenig angetan. „Wir vertrauen auf den Aufsichtsrat“, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Kerath auf der Sitzung. „Der soll seinen Job machen.“

Zunächst soll also das Ergebnis der Planungen abgewartet werden, dann werden daraus eventuelle Zahlen abgeleitet und mehrere Varianten erstellt. Über die wird dann aber doch noch mal die Bürgerschaft abstimmen – Ausgang ungewiss. Ein Grund, weshalb die links-grünen Parteien damit Probleme haben, ist die Wirtschaftlichkeit. „Man kann ja nicht ein mehrere Millionen teures Bauprojekt starten und von einer Parkgebühr von 1 Euro ausgehen“, bemerkte Andreas Kerath auf der Bürgerschaftssitzung. „Das funktioniert nicht.“

Höhe der Parkgebühren unklar

Wie hoch die Kosten für die Parkgebühren liegen könnten, ist noch nicht klar. „Dafür müssten die genauen Kosten der maximalen Variante bekannt sein“, sagt Erik von Malottki ( SPD). „Wir gehen aber davon aus, dass es nicht bei den bisherigen Gebühren bleibt, sondern diese steigen werden. Zusätzlich vermute ich, dass dies auch Auswirkungen auf die Gebühren auf den anderen Parkplätzen der GPG haben wird und auch diese Gebühren sich erhöhen werden.“

Damit würde ein Pluspunkt der Hansestadt vor allem für Pendler wegfallen. Greifswalds große Parkplätze sind im Vergleich zu anderen Orten konkurrenzlos günstig. Am Theater muss man zwei Euro pro Tag zahlen, am Hansering oder am Bahnhof sind die Tagestickets für 1 Euro zu bekommen. „Natürlich ist es immer auch eine Frage des Preises“, meint etwa Alexa Zimmermann, die in Stralsund wohnt, aber in Greifswald arbeitet. „Früher gab es mal einen kostenfreien Parkplatz pro Geschäft“, sagt sie. „Aber die Zeiten sind vorbei.“

Anwohner: Nehmen sie das Parkhaus an?

Doch was sagen die Anwohner? „Die Plätze sind zu knapp“, findet etwa Heike Raguse aus Greifswald. „Es ist nicht einfach, überhaupt freie Plätze zu finden. Ich habe einen Parkplatz für mein Auto, aber was ist, wenn ich mal Besuch kriege?“ Sie würde sich jedenfalls ein neues Parkhaus wünschen. Ob die Anwohner das Parkhaus dann aber auch nutzen werden, bleibt aber abzuwarten.

Trotzdem spricht einiges für die Maximalvariante. „Die geplante Gesamtkapazität des Parkhauses am Nexöplatz wird auch in der maximalen Ausbaustufe nicht ausreichen, um den Gesamtbedarf zu decken“, heißt es in einem Statement der Bausenatorin Jeannette von Busse an die Bürgerschaftsmitglieder und den Aufsichtsrat. „Also auch mit dem Parkhaus am Nexöplatz in der Gesamtgröße müssen weitere Parkkapazitäten geschaffen werden.“

Daraus ergebe sich ein Gesamtbedarf von 912 Stellplätzen, 323 Stellplätze aus den „Stellplatznachweisen größerer Bauvorhaben“ und 589 Stellplätze aus dem „Entfall von Stellplätzen im Zuge von Bauvorhaben und Straßenumgestaltungen“. Der Bedarf sei eigentlich noch viel höher, weil nur Stellplätze berücksichtigt werden, die beim Neubau mit aufgeführt werden. Für das Theater seien beispielsweise nur 52 Plätze vorgesehen, die bereits jetzt nicht ausreichen würden.

Neues Polizeihauptquartier benötigt ebenfalls Parkraum

Und noch etwas wurde auf der Bürgerschaftssitzung thematisiert: „Ich gebe zu Bedenken, dass mit der Fertigstellung des Polizeihauptquartiers in der Brinkstraße weitere Parkplätze benötigt werden, weil die Parkplätze in Hof 2 nicht mehr zur Verfügung stehen“, sagt Nikolaus Kramer ( AfD). „Das betrifft über hundert Mitarbeiter. Viele werden sich sicherlich ins Parkhaus stellen“.

Hier können Sie sehen, wie viel Parkplätze in Greifswald aktuell frei sind

Von Anne Ziebarth