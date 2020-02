Parkplatz in Eldena bleibt vorerst Ärgernis

Greifswald

Dietmar Lexow kommt als Stadtführer und Reisebegleiter sehr viel rum. Ist er mit Touristen in Bussen auf Vorpommerns Straßen und in den Orten unterwegs, sieht er auch viele Parkplätze. „Doch so etwas wie in Eldena gibt es kein zweites Mal. Der Parkplatz am Gasthof ‚Alte Schmiede‘ ist eine Schande für Greifswald. Und dafür müssen die Leute auch noch Geld bezahlen“, kritisiert der 69-jährige Greifswalder, nachdem er dieser Tage wieder mal Zeuge von Riesenpfützen auf der Fläche war.

Das Problem ist nicht neu. Seit Jahren treibt die Ortsteilvertretung Eldena dieser Missstand um. Seit Jahren gibt es auch Pläne der Stadt, eine deutliche Verbesserung zu erzielen. Allein: Es zieht sich hin. Deshalb initiierte die Fraktion Linke/Tierschutzpartei in der Bürgerschaft jetzt eine Beschlussvorlage zum Thema, die Bewegung ins Geschehen bringen soll und eine Mehrheit während der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments erhielt.

Mit dem Dokument wird die Stadtverwaltung aufgefordert, den seit langem geplanten Park-and-Ride-Parkplatz (P+R) endlich zu realisieren. „Wir brauchen dort für Touristen auch eine ordentliche Toilette“, appellierte Bürgerschaftsvizepräsidentin Birgit Socher (Linke) an die Verwaltungsspitze. Ziel sei es, auch zunehmend Pendler auf ihrem Weg in die Stadt zu motivieren, dort in den öffentlichen Nahverkehr oder auch aufs Rad umzusteigen. Sochers Annahme, dass das Bauvorhaben finanziell nicht mehr im Haushalt der Stadt verankert sei, korrigierte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) indes: „Der Parkplatz steht im Haushalt“, sagte er. Allerdings fordere das Schweriner Innenministerium eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und habe die Baumaßnahme deshalb noch nicht bewilligt. „Wir tun uns damit etwas schwer, uns fehlt ein bisschen die Fantasie, wie wir die Forderung erfüllen sollen“, räumte Fassbinder ein, „aber wir arbeiten daran.“

Der am Montagabend erteilte Auftrag an die Stadtverwaltung beinhaltet aber noch zwei weitere Punkte: Zum einen soll geprüft werden, ob es möglich sei, die Geschwindigkeit von Fahrzeugen ganztags, aber zumindest ab 22 Uhr auch zwischen Boddenweg und Ortsausfahrt Greifswald auf 30 km/h zu reduzieren. Ziel sei es, die Lärmbelästigung der Eldenaer Bürger zu minimieren. Für den Abschnitt „An der Mühle“ bis Boddenweg empfehle bereits der Greifswalder Lärmminderungsplan eine ganztägige Beschränkung auf 30 km/h. Nach Auffassung der Linken/Tierschutzpartei reiche das aber nicht aus. Der Lastverkehr von und nach Lubmin/Vierow führe überwiegend über die Ortsdurchfahrt Eldena, da es für Spediteure offenbar die kostengünstigste und schnellste Variante sei. Deshalb forderte die Bürgerschaft den OB in einem dritten Punkt auch auf, sich beim Land für die seit Jahren geforderte Vollendung der Ortsumgehung Greifswald von der B 109 zur L 26 starkzumachen.

Von Petra Hase