Parkplatz versperrt Greifswalder Rollstuhlfahrer den direkten Weg zu seinem Haus

Für den im Rollstuhl sitzenden Bodo Heidemann aus der Greifswalder Hafenstraße würde es die Welt bedeuten: Seit anderthalb Jahren setzen sich der 61-Jährige und seine Frau Ute mit der Stadt auseinander. Der Grund: Ein öffentlicher Parkplatz blockiert den Fußweg vom Hauseingang zur Straße. Steht dort ein Auto, muss Bodo Heidemann einen Umweg von mehr als 150 Metern in Kauf nehmen.

Das Ehepaar wünscht sich nur eines: dass dieser eine öffentliche Stellplatz nicht mehr als Parkfläche für Autos zur Verfügung steht. Doch die Stadt weigert sich. Der öffentliche Parkraum sei in diesem Bereich knapp, heißt es vonseiten der Verwaltung. Die Frau von Bodo Heidemann bestätigt, dass dort regelmäßig Autos parken.

Nur eines wundert das Ehepaar: Obwohl nach Aussage der Stadt dort Parkraummangel herrscht, wurden im Frühsommer 2018 Fahrradbügel auf einer benachbarten Fläche von der Verwaltung aufgestellt, wodurch eine andere Parkmöglichkeit wiederum verbaut wurde. „Die Fahrradbügel werden kaum genutzt. Da stehen vielleicht zweimal im Monat Fahrräder dran“, hat Ute Heidemann beobachtet.

Gehweg wurde ohne Ab- und Zustimmung gebaut

Mehrere Mitarbeiter der Verwaltung waren vor Ort, um sich die Situation des Ehepaares genauer anzuschauen. Zunächst hatte es Hoffnung. „Ein Mitarbeiter war sehr bemüht und hat gesagt, dass wir da etwas machen können“, erinnert sich Ute Heidemann.

Doch Anfang Oktober folgte die Ernüchterung per Post. In einem der OZ vorliegenden Schreiben heißt es, dass der Bau des Gehweges vom Hauseingang zur Hafenstraße von dem privaten Investor des Hauses ohne Abstimmung mit der Stadt erfolgte. Der Parkplatz wurde laut Verwaltung extra vor Ort hergestellt. „Diese öffentliche Nutzung soll nicht zuungunsten der Nutzung einer nicht genehmigten Zuwegung (Pflasterweg) eingeschränkt werden“, heißt es in dem Schreiben.

Seit einem Unfall sitzt Heidemann im Rollstuhl

Seit 2001 ist Bodo Heidemann nach einem Sturz von einem Schuppendach auf den Rollstuhl angewiesen. Das Ehepaar verkaufte einige Jahre später Haus und Hof in Wampen. „Ich konnte mich nicht mehr allein um das Grundstück kümmern“, sagt Ute Heidemann. Seit dreieinhalb Jahren wohnt das Paar in der Hafenstraße. „Es gibt hier genügend andere Stellen, wo man mit dem Auto parken kann“, findet Bodo Heidemann.

Trotz Parkplatzmangel stellte die Stadt im Frühsommer 2018 Fahrradbügel auf, die laut Ute Heidemann kaum genutzt werden. Quelle: Christin Lachmann

Die Stadt zeigt indes wenig Einsicht. „Dieser Weg ist mit etwa 150 Metern nur unwesentlich länger. Er ist in gutem Zustand, gut ausgebaut und beleuchtet, so dass dessen Benutzung als zumutbar angesehen wird und auch unter der Berücksichtigung der Befahrung mit einem Rollstuhl ohne Gefährdung möglich ist“, sagt Greifswalds Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Bereitschaft, Probleme zu lösen, habe abgenommen

Christiane Baller, Vorstandsmitglied im Allgemeinen Behindertenverband in Mecklenburg-Vorpommern, kritisiert die Entscheidung der Verwaltung: „Ist das nicht wieder ein Beleg dafür, dass man nicht behindert ist, sondern behindert wird? Wenn der gesamte Vorgang schon so einen langen Zeitraum in Anspruch nimmt, bedeutet dies für die Familie zusätzliche Belastungen und Stress.“

Die Greifswalderin beanstandet zudem, dass die Bereitschaft zur Lösung solcher Probleme abgenommen habe. „Wo Politik, Investoren und Ämter Menschlichkeit zeigen, wirken sie auch immer als Beispiel. Sie können durch Missachtung und Kaltherzigkeit natürlich auch entscheidend zur Verrohung der Gesellschaft beitragen“, sagt Baller.

Einsatz für Menschen mit Beeinträchtigungen

Dabei schätzt sie durchaus den Einsatz der Stadt für Menschen mit Beeinträchtigungen: „Gleichzeitig muss ich eine Lanze für unsere Stadt brechen, die der Konferenz von Barcelona beigetreten ist, gerade einen neuen Behindertenbeauftragten einarbeitet und in der es die AG Barrierefreiheit gibt, die sich aus Selbsthilfeorganisationen, Parteien und Ortsteilvertretern zusammensetzt.“

Anlässlich des Europäischen Kongresses „Die Stadt und die Behinderten“ haben sich am 23. und 24. März 1995 im spanischen Barcelona europäische Städte in einer gemeinsamen Erklärung verpflichtet, sich auf kommunaler Ebene besonders um die Belange von Menschen mit Behinderungen zu bemühen.

„Hier geht es anscheinend um das Ego…“

Für das betroffene Ehepaar steht eines nun fest: „Wir haben alles getan und alles versucht“, zieht Ute Heidemann ein ernüchterndes Fazit. Nachvollziehen könne sie die Entscheidung dennoch nicht. „Hier geht es anscheinend um das Ego, weil der Investor den Gehweg ohne Zustimmung gebaut hat. Stadt und Investor stehen sich gegenüber, wir stehen dazwischen und müssen die Entscheidung einfach so hinnehmen“, sagt Ute Heidemann. Die Hoffnung, dass sich vielleicht doch noch etwas tut, behalte sie trotzdem.

