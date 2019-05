Koserow/Wolgast

Haftbefehl für die beiden Männer (28 und 42 Jahre), die am am späten Sonntagabend in Wolgast von der Polizei festgenommen wurden. Sie stehen im dringenden Tatverdacht, einen Parkscheinautomaten am Koserower Autokino gesprengt zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft Stralsund bestätigt, sitzen die beiden mutmaßlichen Täter seit Montagnachmittag jetzt in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Stralsund.

Die Männer aus Tessin und Wolgast konnten festgenommen werden, weil ein Zeuge gegen 20.30 Uhr nach einem lauten Knall die Polizei in der Einsatzleitstelle verständigt hatte. Der Zeuge konnte die beiden Männer und das Fluchtfahrzeug detailliert beschreiben. Die Polizei war mit acht Funkstreifenwagen im Einsatz, und schnappte die Täter am Platz der Jugend in Wolgast. Im Fahrzeug wurden Beweismittel (unter anderem Böller) gefunden und sichergestellt.

Der 42-jährige Wolgaster ist seit 1993 mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten und wurde laut Aussage der Staatsanwaltschaft wegen diverser Delikte auch mehrfach verurteilt. Der 28-jährige Tessiner, der ursprünglich aus Greifswald stammt, ist ebenfalls schon mehrfach vom Amtsgericht Greifswald verurteilt worden.

Cornelia Meerkatz