Greifswald

Wer nur einen Parkplatz sucht, für den sollte die Fahrt zum Markt keine Option mehr sein. Am Abzweig der Domstraße von der Rakower Straße ist die Weiterfahrt für Pkw und Kräder seit Herbst Schluss. Nur Anlieger und Radler dürfen weiterfahren. Ob nun tatsächlich weniger Pkw Richtung Markt und Mühlenstraße rollen, lasse sich noch nicht sagen, so die Stadt auf OZ-Nachfrage. Das Tiefbau- und Grünflächenamt will aber noch vor den Winterferien eine Verkehrszählung durchführen, um mehr Klarheit zu gewinnen.

Die Zahl der verteilten Knöllchen habe sich allerdings nicht verändert. Für den fließenden Verkehr ist nicht die Stadt, sondern die Polizei zuständig. Der Stadt sind allerdings keine Anzeigen zu Verstößen gegen das Fahrverbot bekannt.

Der Verkehr vor dem Stadthaus sorgt seit Langem für Ärger. Dort dürfen nur Behinderte oder Taxis parken. Aber die Schilder werden gern ignoriert. Dazu kommen Auswärtige, die einen Stellplatz am Markt oder im Bereich der Mühlenstraße suchen. Aber da gibt es nur Anwohnerstellplätze. Kurzzeitparkplätze gibt es nicht.

Die 2013 beschlossene Umwidmung des Bereichs, die Schaffung einer Fußgängerzone für die Marktsüdseite und die Rakower- ab Domstraße, die Anlieger und Radfahrer nutzen dürfen, war nicht möglich. Auch die 2015 avisierte Schaffung eine weiche Fußgängerzone (Anlieger und Radler frei) stand lange nur auf dem Papier. Zur Durchsetzung wurde eine Abpollerung erwogen.

Das vor etwa zwei Monaten aufgestellte Schild muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein. In diesem Jahr soll das lange angekündigte Verkehrskonzept für die Innenstadt erarbeitet werden. Dann wird auch die Marktsüdseite noch mal unter die Lupe genommen.

Von eob