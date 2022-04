Party, Konzerte, Theater: Das ist am Wochenende in Greifswald los 

Greifswald

Noch nichts vor am Wochenende? Kein Problem: Die OSTSEE-ZEITUNG gibt einen Überblick, welche Veranstaltung sie nicht verpassen sollten. Los geht’s am Freitag im St. Spiritus. Ab 19.30 Uhr wird die Rostocker Band „Lappalie“ zu Gast sein. Die fünf Musiker kreieren eine bunte, ungewöhnliche Mischung aus verschiedenen Genres, da die klassische Bandbesetzung aus Gitarre, Schlagzeug, Bass noch um Geige und Mandoline erweitert ist. Inspiration sind für Lappalie beispielsweise die Poques, Gerhard Gundermann und Woody Guthrie. Tickets gibt es für 13 Euro bzw. 11 Euro ermäßigt an bekannten Vorverkaufskassen oder auf der Homepage www.kulturzentrum.greifswald.de

Um 19 Uhr gibt es in der Stadtbibliothek eine Lesung mit dem Autor und Umweltschützer Ernst Paul Dörfler zu seinem Buch „Aufs Land – Wege aus Klimakrise, Monokultur und Konsumzwang“. In diesem ruft er dazu auf, nachhaltige Lösungen zu finden. Der Weg dorthin führe aufs Land, ist sich Dörfler sicher. Denn er weiß, was freies und selbstbestimmtes Leben bedeutet und wie es gehen kann. Eintritt 4 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Drei Musiker auf dem offenen Meer verschollen

Ebenfalls um 19 Uhr wird im Koeppenhaus die Dokumentation „Enjoy the Music“ gezeigt, die das Leben der Pianistin Edith Kraus behandelt. Die behütete Kindheit und der Schutzmantel der Musik halfen ihr, im Ghetto Theresienstadt zu überleben. Edith Kraus verstarb im September 2013 in Jerusalem im Alter von 100 Jahren. Eintritt 5 Euro.

Um 20 Uhr geben sich Stephan Waak, Dirk „Oke“ Möller und Ronny Winter in der Theaterwerft mit dem grotesken Stück „Auf hoher See“ von Slawomir Mrozek die Ehre. Nachdem ein Kreuzfahrtschiff untergegangen ist und drei Musiker auf einem Floss über das offene Meer schippern, geht es vor allem um eine Frage: Wer opfert sich, damit die anderen überleben können? Die Antwort gibt es nicht nur am Freitag, sondern auch am Sonnabend um 20 Uhr in der Theaterwerft. Tickets für 20 Euro pro Person gibt es online auf der Internetseite www.theaterwerft.de.

Kostenlose Workshops in der Dance Academy

Am Sonnabend lädt die Schloss- und Gutshofanlage Ludwigsburg von 10 bis 17 Uhr zu einem Frühlingsmarkt ein. Auf diesem bieten zahlreiche Händler ihre Produkte unter dem Motto „Aus der Region – für die Region“ an. Ab 13.30 Uhr gibt das 1. Pommersche Blasorchester Wolgast ein Konzert im Schlosshof. Für Kinder gibt es ein Bastelangebot. Zudem öffnet die Kunstwerkstatt des Pommerschen Künstlerbundes in der alten Stellmacherei ihre Türen.

Die Dance Academy öffnet ebenfalls am Sonnabend ihre Tanzschule bei einen Tag der offenen Tür. Von 12 bis 17 Uhr gibt es kostenlose Workshops wie beispielsweise Kids-Hip-Hop oder Ladies-Style sowie ein Coffee-Tasting. Ab 21 Uhr gibt es zudem eine große Hip-Hop-Party mit DJ ChrisK. Eintritt für die Party 5 Euro. Weitere Informationen zum Tag der offenen Tür gibt es auf www.danceacademy-productions.com

Die Dokument-Art ist zu Besuch in der Hansestadt. Im Kultur- und Initiativenhaus Straze werden am Sonnabend ausgewählte Filme gezeigt. Um 17 Uhr gibt es ein Programm für alle Menschen ab 12 Jahre, um 20 Uhr gibt es ein zweites Programm. Einlass jeweils eine halbe Stunde vor Beginn, Eintritt jeweils 3 Euro.

