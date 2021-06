Party im Museumshafen Greifswald: Als würde es Corona nicht mehr geben

Greifswald

Ein Aperol Spritz oder Bier neben sich, die Beine im Schneidersitz, Abendsonne im Gesicht. Die Sonne wärmt Wiese und Sitzplätze am Greifswalder Museumshafen. Stimmengewirr, vorbei an Familien, die ein Fischbrötchen essen, Richtung Wiese, auf der Greifswalderinnen und Greifswalder ausspannen.

Manche spielen Karten, eine junge Frau hat ihren Laptop auf dem Schoß, wieder andere schauen einfach aufs Wasser, schnacken. An diesem Abend wirkt Greifswalds Flaniermeile am Hafen, als würde es die Covid-19-Pandemie nicht geben. Die Inzidenz liegt zu diesem Zeitpunkt bei 0,0 im Landkreis Vorpommern-Greifswald, niemand trägt Maske.

Endlich wieder raus nach den Einschränkungen der vergangenen Monate, findet Vivien Dale, die mit einem Aperol und Axel Zajac (30) an der Kaikante vor der Wiese sitzt. Abends werde es am Museumshafen voller, aber sie fühle sich dennoch sicher vor einer Infektion, sagt Dale und schiebt ihre Sonnenbrille zurecht. „Ich hätte auch noch gar keine Lust, mich in einem Club in eine Menschenmasse zu stellen“, sagt die 27-jährige Studentin, die erst im Herbst nach Greifswald kam. Der Museumshafen sei da der ideale Treffpunkt.

Denn alle hätten das gleiche im Sinn, ergänzt Axel Zajac (30). „Spaß haben, das Wetter genießen und etwas trinken“, sagt er. Das Leben kehre endlich zurück. Hier sei der „Place to be“ – der Ort, an dem etwas los ist, sehen und gesehen werden.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rückkehr der Stammgäste

Die Stammklientel, darunter Ältere, die sich wochenlang kaum getroffen hätten, kehre zurück, sagt Jenny Scholz. Sie betreibt die Bar mit Café „Affenfelsen“. „Die Leute haben Bock, das merkt man.“ Wie ihre Gastro-Kollegen durfte Scholz erst am Pfingstsonntag neu starten. „Sonst haben wir immer mit den ersten Sonnenstrahlen geöffnet, manchmal schon im Frühjahr. Aber der To-Go-Verkauf war nicht das Wahre, wir haben es sein gelassen“, erinnert sie sich. Die Geschäfte laufen wieder, bei Gästen beliebt ist derzeit der „Lillet Wildberry“, eine Mischung aus Likör, gefrorenen Himbeeren und Beerenlimonade. Den Ort mache aus, dass jeder auch selbst etwas zu trinken mitbringen und sich wohlfühlen kann, sagt Scholz.

Jenny Scholz (links) überreicht einem Gast seine Getränkebestellung im „Affenfelsen“. Quelle: Christopher Gottschalk

Etwas versteckt sitzt der 29-jährige Charlie ein paar Meter weiter neben dem „Jambo Express“. Neben den Schiffen, die zu Restaurants oder Fischbrötchenständen umgewandelt wurden, und dem „Affenfelsen“ sowie Softeis-Stand eine feste gastronomische Größe am Museumshafen. Auf seinem Smartphone schaut Charlie ein Spiel der Fußball-EM im Strandstuhl, neben ihm ein leeres Bierglas. Warum er heute hier sei? Er zeigt auf die andere Ryckseite, wo er im Hansehof wohnt. „Ich habe es also nicht weit“, sagt er und lächelt. Gerne komme er auch alleine her, manchmal treffe er spontan Bekannte und Freunde.

Er freue sich, dass wieder etwas los ist. „Aber die große Freiheit ist das jetzt nicht für mich. Ich arbeite in der Uniklinik und hatte Kontakt zu Kollegen und Kolleginnen. In anderen Berufen mussten die Leute viel mehr entbehren“, schätzt er ein.

Laute Feiern nerven Anwohner

Nach dem Verzicht drängen die Leute nach draußen, wollen feiern, trinken, sich erleben. Nicht immer unproblematisch, sagen Anwohner im Hansehof und mehrere Leute an diesem Abend: Gruppen von Jugendlichen würden extrem laut Musik hören, die Nacht zum Tag machen, Müll auf den Flächen und den Toiletten hinterlassen, gerade am Wochenende. Ja, das mit der Lautstärke stimme, sagt Charlie. Er könne die Anwohner verstehen. „Manche Schlafzimmer zeigen zur Hafenseite raus und im Innenhof kann es bei lauten Feiern auch mal schallen.“ Ihn stören die Feiern nicht, er sei jung und würde eher mitfeiern als zu Hause zu sitzen, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Es seien nicht nur Jugendliche, sondern auch Studierende, die feiern und Musik hören, ergänzt Vivien Dale. Unangenehm sei es noch nie für sie geworden, das gehöre zum Trubel dazu. An diesem frühen Abend bleibt es ruhig, die Polizei fährt lediglich vorbei. Vereinzelt stehen Gruppen abseits am offenen Kofferraum, Musik hört aber nur eine Gruppe älterer Menschen direkt an den Ryckstufen.

Eine klare Meinung zu den Beschwerden hat Chris (22). Er ist Stammgast am Ryck, sei unfassbar gerne dort, weil es an nichts mangele. „Mit dem Museumshafen macht man nie etwas falsch. Es fühlt sich gerade an, als wäre man nie weg gewesen“, sagt er. Auf die Beschwerden angesprochen schüttelt er den Kopf. „Wenn man dorthin zieht, dann muss einem doch klar sein, dass hier auch gefeiert wird.“ Vor kurzem habe er spontan Bekannte getroffen und genau das gemacht. Eine ältere Dame sei zu ihnen gekommen, habe sich beschwert und schließlich Fotos von der Gruppe gemacht. „Das finde ich absolut nicht in Ordnung“, moniert er.

Barbetreiberin: Streetworker schaffen Abhilfe

Für eine Sperrstunde, ab der Musik verboten ist, kann er sich nicht erwärmen. Begleitung Annina (22) sieht das lockerer. „Nur weil die Musik leise gedreht wird, heißt es ja nicht, dass man direkt nach Hause gehen muss.“

Denn die Nächte am Museumshafen können dauern, weiß Ilonka Lischewsky. Sie betreibt den „Jambo Express“ seit über 15 Jahren. Sieben Tage in der Woche, alleine, ohne Personal. Geschlossen wird, wenn die Leute nicht mehr bestellen. Das größte Problem seien derzeit die lauten Feiern, vor allem an den Wochenenden.

Auch abends wird es voll am Greifswalder Hafen. Quelle: Katharina Degrassi

Die Polizei fahre häufig nur vorbei, ohne das Gespräch mit den Feiernden zu suchen. „Als es die Streetworker in der Stadt noch gab, war das anders. Die kamen her, haben mit den Jugendlichen geredet und dann hat sich die Situation beruhigt“, sagt Lischewsky. Sobald wieder Straßensozialarbeiter unterwegs sind, werde sich alles entspannen, ist sie sich sicher.

Einzigartiger Ort

„Das ist etwas ganz Besonderes hier. So einen Ort gibt es in keiner anderen Stadt und mit den Jahren ist er immer mehr gewachsen. Jung und Alt, Familien, nicht nur Studenten sind hier.“ Manche Gäste kennt Lischewsky jahrelang. „Früher habe ich sie vor dem Stand als Studenten gesehen. Und jetzt spielen sie dahinter auf dem Spielplatz mit ihren Kindern“, freut sich die Unternehmerin. So gewinnt der Museumshafen bereits seine nächste Generation Fans.

Von Christopher Gottschalk