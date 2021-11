Partyboom in Greifswald: Wieso der Mensaclub wächst

Greifswald

Ihre Gäste feiern bis in die Morgenstunden, die Männer und Frauen des studentischen Mensaclubs haben bis zum Umfallen organisiert: Nach Barschichten, Aufräumarbeiten und langen Stunden im Club am Schießwall zogen sie für ein Wochenende die Reißleine. Müssen sich Partyfans Sorgen um den größten Studentenclub der Stadt machen?

Auf Instagram sagten sie ihren Followern, dass es am Samstag, den 8. Oktober, keine Party gibt. „Wir sind einfach nur platt“, hieß es in dem Statement. Samstagabend ohne Party in der Mensa, obwohl das sonst der feste Termin ist.

Die Luft war raus

Sorgen müsse man sich nicht machen, versichert Nils Thomsen (23), erster Vorstand des ehrenamtlichen Vereins. Vor der Pandemie waren sie nur noch sechs Mitglieder. Corona hat nicht geholfen, denn mit studentischen Vereinen und Engagement konnten Studenten, die Zuhause bleiben müssen und am Laptop lernen, wenig anfangen.

Nach der Begrüßungswoche in diesem Oktober für die Erstsemester mit mehreren Veranstaltungen in den Räumen sei dann die Luft raus gewesen: Nacht der offenen Clubs am Montag, Party mit den Wirtschaftswissenschaftlern am Freitag, dann der Samstag – dafür habe es nicht mehr gereicht, blickt Thomsen zurück.

Volles Haus wegen vieler Feierwütiger

Der Hilferuf stieß aber auf offene Ohren: „Nach unserer Nachricht haben sich neue Mitglieder bei uns gemeldet. Wir haben jetzt wieder zehn bis zwölf Aktive“, sagt Thomsen. Zum Vergleich: Vor wenigen Jahren waren es noch etwa 15, 2013 waren es noch zwischen 30 und 40 Clubbies, die aktiv mitarbeiteten (zur Geschichte des Clubs siehe Infokasten). Neue Mitglieder gewinnt der Club meistens, wenn Partygäste fragen, wie sie selbst mithelfen können. So sei auch Jurastudent Thomsen selbst 2018 dazu gestoßen.

Die Leute hätten derzeit wieder Lust auf Clubs und auch darauf, mitzumachen, sagt Nils Thomsen. Das mache ihm Hoffnung. „Wir nehmen gerade diesen Aufschwung mit. Wir haben Einlassstopps, weil so viele Gäste kommen.“ Bis zu 500 Leute finden Platz in den Räumen, wenn beide Tanzflächen offen sind, es gilt seit Oktober die 2G-Regel.

Partykultur leidet unter Studiendruck

Die Leute würden mehr trinken als früher, die Bestellungen nach Bier und Schnaps strömen über das Barpersonal. Aliya Mironova, zweiter Vorstand des ehrenamtlichen Vereins und angehende Betriebswirtin, habe beobachtet, dass die Gäste früher kommen und im Club trinken statt schon Zuhause anzufangen. „Wir haben lange Schlangen vor der Tür. Die Bestellungen an der Bar lassen erst um 2, 3 Uhr nach“, sagt Thomsen.

Heute ist der Erfolg der Partys laut Thomsen größer, je ausgefallener das Angebot ist: Die Gäste wollen Rabattaktionen oder Mottoparties mit entsprechender Deko. „Das ist für uns immer aufwendig, weil wir als ehrenamtlicher Verein begrenzte finanzielle Mittel haben.“

Dabei waren die Gästezahlen in den vergangenen Jahren gesunken. Das liege laut Aliya Mironova auch an der Konkurrenz durch Netflix und eine andere Freizeitgestaltung sowie dem Druck, in kurzer Zeit das Bachelorstudium zu schaffen, weil Studenten BAföG bekommen. Da bleibe die Feierkultur auf der Strecke.

Neue Räume in der Alten Mensa

Zwischenzeitlich gab der Mensaclub die Garderobe samt Einnahmen an befreundete Organisationen wie die der Footballer der Vorpommern Vandals oder Fachschaftsräte ab, damit die Clubbies selbst den Barbetrieb stemmen konnten.

Noch Ende der 2000er Jahre flossen die Einnahmen so reichlich, dass eine Mensaclub GmbH gegründet wurde. Doch sie ist mittlerweile Geschichte. Einzig der ehrenamtliche Mensaclub e.V. bleibt.

In den kommenden Jahren steht das große Umgestalten an, wenn aus der Alten Mensa ein Coworking-Space werden soll. Der Keller bleibt dem Mensaclub erhalten und dazu könnte ein weiterer Raum im Keller kommen, ein ehemaliger Bunker. „Das klingt immer schlimm, aber es sieht besser aus als es auf den ersten Blick scheint“, erklärt Thomsen.

Wann die letzte Party im Erdgeschoss stattfindet, sei noch unklar, sagt er. Denn der Umbau könne Jahre dauern. Die Zusammenarbeit mit dem Betreiber der Alten Mensa, der Firma Witeno, sei gut, sodass der Mensaclub definitiv bleiben könne. Und in zwei Jahren steht das 30-jährige Clubjubiläum an.

Jüngster Studi-Club der Stadt Der größte der fünf Greifswalder Studentenvereine ist gleichzeitig der jüngste: Seit 1993 ist der Mensaclub in der Mensa am Schießwall Zuhause. Los ging es mit Partys an Donnerstagen. Dabei überstand der Club Höhen und Tiefen. 2003 schloss die Feuerwehr den Keller für ein Jahr wegen fehlender Notausgänge. 2008 eskalierte der Streit mit einer Anwohnerin über Lärm, sodass der Eingang auf die Rückseite des Gebäudes verlegt wurde. Heute finden Partys an Samstagen statt, auf dem Programm steht ein bunter Musikmix. Kontakt: instagram.com/mensaclubev

