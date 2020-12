Greifswald

Die Abrissarbeiten der Kleintierzüchter-Lauben in der Stadtrandsiedlung von Greifswald haben am Montag begonnen. Eine 2,5 Hektar große Fläche an der Osnabrücker Straße und an der Verlängerten Scharnhorststraße wird für das geplante Schulzentrum Ellernholzteich beräumt.

Auf dem insgesamt 50 Hektar großen Gelände soll in den kommenden Jahren eine Grundschule mit drei Klassen je Jahrgang, eine Orientierungsstufe mit drei Klassen und eine Regionalschule samt Turnhalle entstehen. Die Stadt geht derzeit von Kosten in Höhe von 48 Millionen Euro aus.

Kleintierzüchter mussten für Schulbau weichen

Dass die Kleintierzüchter für den Schulbau weichen müssen, hatte mehrere Monate lang für Unmut bei den Vereinsleuten gesorgt. Mittlerweile haben die Kaninchenzüchter neue Parzellen in der Kleingartenanlage hinter dem Metro-Markt an der Straße Sandfuhr bezogen. Die Parzellen an der Osnabrücker Straße stehen bereits seit Mai leer.

Die Beräumung wird durch die Hagemann GmbH aus Kölpinsee durchgeführt. Laut Bauleiter Volker Sikora müssen in den kommenden Wochen zunächst Möbel und Schadstoffe vom Areal beseitigt werden, bevor im Januar die eigentlichen Abrissarbeiten der Lauben, Schuppen, Ställe und Zwinger samt Fundamenten beginnen können. Die vorherigen Eigentümer haben auf dem Gelände diversen Abfall, Fahrzeugteile, Reifen, Schrott, Elektrogeräte, Farbgebinde oder selbst ein Autowrack zurückgelassen, die nun allesamt sortiert und entsorgt werden müssen.

Andrea Reimann, Sprecherin der Stadtverwaltung, weist darauf hin, dass es sich um schadstoffhaltige Materialien, wie beispielsweise Asbestzementplatten, Bitumenpappen oder Altholz, handelt. Diese Dinge müssen gesondert entsorgt werden.

Arbeiten sollen bis Ende Februar abgeschlossen sein

„Die Arbeiten sollen bis zum Beginn der Brutsaison Ende Februar 2021 abgeschlossen sein. Baumfällungen sollen so weit wie möglich vermieden werden, um das ökologische Gleichgewicht so lange wie möglich zu erhalten. Deshalb werden auch diverse Maßnahmen zum Schutz der vorhandenen Tier- und Pflanzenwelt ergriffen“, sagt Andrea Reimann. „Beispielsweise werden vorgefundene Nistkästen umgesetzt, auch Baugruben werden gegen den möglichen Absturz von Tieren gesichert“, so Reimann weiter. Nach Fertigstellung der Schule sollen die Nistkästen für die Mehl- und Rauchschwalben wieder auf dem Areal angesiedelt werden.

