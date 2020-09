Pasewalk

Tom Probst aus Viereck hatte am Vormittag des 5. September gerade seinen Einkauf im Rewe in Pasewalk erledigt, als er aus dem gegenüberliegenden Aldi-Markt einen Mann mit Tasche herausstürmen sah und hinter ihm zwei Kassiererinnen. Der 24-Jährige überlegte nicht lange, stellte sich dem Flüchtenden geistesgegenwärtig in den Weg.

„Ich packte ihn und drückte ihn auf den Boden“, sagt der Zeitsoldat. Die Verkäuferinnen alarmierten daraufhin sofort die Polizei, die den 45-jährigen alkoholisierten Polen, wie sich später herausstellte, mitnahmen. Vorab kam es noch zu einem Gerangel, wobei der Rucksack des Diebes auseinanderriss und die gestohlene Ware herausfiel. Es waren Lebensmittel und Kosmetik im Wert von etwa 85 Euro.

Für Tom Probst steht fest: „Ich würde immer wieder so handeln.“ Der polnische Staatsbürger war übrigens schon mehrfach polizeibekannt. Er galt als Mitglied einer polnischen Diebesbande und war an jenem Vormittag nicht allein unterwegs. Ein zweiter Tatverdächtiger konnte trotz intensiver Nahbereichsfahndung von der Polizei allerdings nicht festgestellt werden.

Von Petra Hase