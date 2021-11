Pasewalk

Wieder hat es an der deutsch-polnischen Grenze illegale Einreisen gegeben: Allein in den letzten 24 Stunden hat die Bundespolizei in Pasewalk fünf Mal illegale Migration festgestellt. Von diesen fünf Grenzübertritten handelt es sich in vier Fällen um Schleusungen.

Laut Polizei konnten dabei vier mutmaßliche Schleuser und 36 unerlaubt eingereiste Personen im Grenzraum zwischen Blankensee und Pomellen verzeichnet werden. Die Schleuser wurden in Gewahrsam genommen.

Nach Angaben der Beamten kam es in einem Fall zu einem versuchten Kontrollentzug. Die Autofahrerin ignorierte die Anhaltesignale einer Polizeistreife auf der A 11, konnte aber kurze Zeit später gestoppt werden. Die Insassen flüchteten aus dem Fahrzeug. Die Polizei nahm sechs irakische Staatsangehörige in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Von OZ