Greifswald

Bei einem Herzstillstand zählt jede Sekunde: Erste Hilfe leisten heißt aber nicht nur, mit einer Herzdruckmassage zu beginnen. Auch automatisierte elektrische Defibrillatoren, kurz AEDs, kommen häufig zum Einsatz. Die kleinen Lebensretter geben Stromstöße ab, um einen gestörten Herzrhythmus wieder in Takt zu bringen. Sie sind dabei leicht und schnell zu bedienen, Laien können einfach den Sprachanweisungen der Geräte folgen.

In den vergangenen Jahren haben sich Betriebe, Geschäfte und öffentliche Einrichtungen freiwillig einen Laiendefibrillator zugelegt – etwa 100 Stück gibt es in Vorpommern-Greifswald. Das Problem: Nicht alle AEDs im Landkreis sind erfasst – eine Meldung ist freiwillig. Und die, die erfasst sind, sind häufig nur für wenige Menschen und nur zu bestimmten Zeiten zugänglich.

Kooperation von ASB,Unimedizin und Landkreis

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) MV, der Landkreis Vorpommern-Greifswald und die Unimedizin Greifswald riefen in dieser Woche gemeinsam die AED-Patenschaft ins Leben. Zukünftig sollen sich Ehrenamtliche um die vorhandenen Defibrillatoren im Landkreis kümmern und so für mehr Verfügbarkeit und Sichtbarkeit der Lebensretter sorgen. Doch wie soll die Patenschaft genau funktionieren?

Die AED-Patenschaft richtet sich an die „Landretter“ in Vorpommern-Greifswald. Bei ihnen handelt es sich um ehrenamtliche, mobile Ersthelferinnen und Ersthelfer mit einer medizinischen Grundausbildung. Über die „Landretter“-App werden sie über Herzkreislauf-Notfälle in ihrer Nähe informiert und zum Einsatzort navigiert, um dort medizinische Maßnahmen einzuleiten, bis der Rettungsdienst eintrifft.

Etwa 350 mobile Ersthelferinnen und Ersthelfer sind als „Landretter“ im Landkreis registriert. Diese sollen nun Patenschaften für die erfassten Defibrillatoren übernehmen und monatlich überprüfen, ob eines ihrer potenziellen Arbeitsgeräte beim nächsten Einsatz auch verfügbar und voll funktionsfähig ist.

„Das Tempo ist entscheidend“

Durch die Patenschaft müssten sich die Defibrillatoren-Betreiber weniger um die Wartung und Pflege ihres AED kümmern und könnten zudem damit werben, dass im Umkreis ihrer Einrichtungen ein erhöhtes Maß an medizinscher Sicherheit vorherrsche, heißt es vom ASB, dem Landkreis und der Unimedizin.

„Bei der Versorgung von Patienten mit Herzrhythmusstörungen ist vor allem das Tempo entscheidend. Das Projekt nimmt mir eines der Ärgernisse, dass niemand im Landkreis schnell genug weiß, wo AEDs sind“, so Prof. Hahnenkamp, Direktor der Greifswalder Klinik für Notfallmedizin.

Die Patenschaft kooperiert deshalb auch mit der „MV Schockt“-App des ASB-Landesverbandes, in der seit 2018 möglichst alle im Land verfügbaren AEDs detailliert erfasst und über die App auffindbar und verfügbar gemacht werden. „Wir brauchen aktuelle Daten über die AEDs in unserem Landkreis, um schnelle erste Hilfe auch in einem Flächenland wie Mecklenburg Vorpommern garantieren zu können“, sagt der Geschäftsführer des ASB-Landesverbandes, Mathias Wähner.

Vizelandrat appelliert an Ehrenamtliche

Vizelandrat Dietger Wille appellierte an die ehrenamtlichen Ersthelferinnen und Ersthelfer: „AEDs retten Leben. Helfen Sie uns, gemeinsam dafür zu sorgen, dass diese kleinen Geräte mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die Patenschaft soll auch Ihre ehrenamtliche Arbeit persönlich wertschätzen.“

Von Leoni Gau