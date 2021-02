Peene-Werft: Zahl der Coronafälle steigt weiter

Wolgast

Die Zahl der Coronafälle auf der zur Lürssen-Gruppe gehörenden Peene-Werft steigt. Mit Stand vom Freitag (5. Februar) wurden auf der Wolgaster Werft seit vergangener Woche 21 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das sagte auf OZ-Nachfrage der Sprecher des Unternehmens, Oliver Grün. Am Mittwoch waren 17 positive Coronafälle bekannt.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Anklams Polizei-Chef zu Corona-Kontrollen: „Wir klingeln nicht einfach an jeder Haustür“

In „zweiter Ehe“ mit der Technik verheiratet: Welcher Leidenschaft dieser Wolgaster nachgeht

Weitere Corona-Fälle: Karlsburg nimmt weder Herz- noch Diabetespatienten auf

Die positiv getesteten Mitarbeiter sowie deren Primärkontakte haben sich umgehend in Quarantäne begeben. Bei der Kontakt-Nachverfolgung unterstützt die Werft das Gesundheitsamt des Landkreises. Der Werftbetrieb werde unter Einhaltung der festgelegten Präventionsmaßnahmen und des Hygienekonzepts fortgeführt. Dazu gehöre, dass wie an allen Werftstandorten der Lürssen-Gruppe auch auf der Peene-Werft beispielsweise ein zeitversetztes Arbeiten in der Fertigung sowie mobiles Arbeiten für diverse Bürofunktionen eingeführt wurde.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Cornelia Meerkatz