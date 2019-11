Peenebrücke am 12. November wieder halbseitig gesperrt

Wolgast

Am Dienstag (12. November) wird es noch einmal eng auf der B 111 über die Peenebrücke. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr führt den zweiten Teil der alle sechs Jahre durchzuführenden Hauptprüfung am „Blauen Wunder“ durch. Während der Überprüfung wird die Unterseite der Klappe mit Hilfe eines beweglichen Korbes überprüft.

Der Verkehr wird dafür am Dienstag ab 9 Uhr einspurig über die Brücke geführt und mit einer Ampel geregelt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen und werden um Verständnis gebeten. Der nördliche Geh- und Radweg von Usedom aus in Richtung Wolgast wird während der Arbeiten gesperrt. Diese sollen voraussichtlich gegen 15 Uhr abgeschlossen werden.

Im ersten Teil der Bauwerksprüfung am 16. Oktober 2019 wurden bereits die beiden Pylone und der Waagebalken von außen geprüft. Der abschließende dritte Teil der Prüfung erfolgt abhängig von den Witterungsverhältnissen Anfang Dezember und ist ebenfalls noch einmal mit Verkehrsbehinderungen verbunden.

Brücken in Deutschland müssen regelmäßig zum TÜV, um Tauglichkeit, Stand- und Verkehrssicherheit langfristig zu gewährleisten. Der Bund überträgt die Verantwortung für diese Prüfungen von Brücken auf Bundesstraßen an die Straßenbauverwaltungen der Länder. Im Fall der Peenebrücke ist nun das Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV in Rostock dafür zuständig. Die Überprüfung erfolgt dann durch speziell geschulte Bauwerksprüfingenieure. Sie ermitteln auch kleinste Schäden und Risse und dokumentieren sie akribisch. Entsprechend der festgestellten Mängel werden dann die notwendigen Reparaturarbeiten vorbereitet.

Im Fall der Wolgaster Peenebrücke, die 1996 in Betrieb genommen wurde, ist nach 23 Jahren nunmehr eine Generalsanierung unerlässlich. Die bisherigen Überprüfungen hatten Schäden in Größenordnungen an den Über- und Unterbauten ergeben. Die grundhafte Sanierung wurde daher bereits begonnen: Der erste Bauabschnitt unter Wasser konnte bereits abgeschlossen werden. Im kommenden Jahr soll dann mit dem zweiten Bauabschitt begonnen werden, der bis ins Jahr 2021 reicht und neben der Kompletterneuerung der Fahrbahn über die gesamte Breite – also Fahrbahn, Gehweg und Gleisbereich – auch den Austausch des gesamten Geländers umfasst. Schon jetzt ist klar: Die Instandsetzungsarbeiten werden sich teilweise kompliziert gestalten, weil sie bei geöffneter Klappe durchgeführt werden müssen und es dazu trockenes, warmes Wetter braucht.

Von Cornelia Meerkatz