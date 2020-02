Koserow

Ab sofort läuft der Ticketvorverkauf für die 22. Spielzeit von „Klassik am Meer“. Theaterfreunde können sich somit rechtzeitig die besten Plätze für eine der begehrten Aufführungen in der kleinen Feldsteinkirche des Bernsteinbades in der Inselmitte sichern. Karten sind online über die Homepage www.klassik-am-meer.de sowie in den Kurverwaltungen der Usedomer Seebäder erhältlich.

Die Haupt- und zugleich Neuproduktion des diesjährigen Theaterprogrammes erlebt am 3. Juli ihre Premiere. Inszeniert vom Berliner Regisseur Philip Tiedemann wird „ Peer Gynt“, das weltberühmte Schauspiel von Henrik Ibsen, anschließend bis Mitte September weitere 14 Mal aufgeführt. Tiedemann und das Ensemble von Klassik am Meer waren im vergangenen Sommer für eine fulminante Inszenierung von „Juno und der Pfau“ vom begeisterten Publikum gefeiert worden. Anno 2020 werden nun mit Krista Birkner (zuletzt Königin Margarete von Dänemark bei den Störtebeker-Festspielen auf Rügen), Oliver Seidel, Oliver Nitsche und Fabian Stromberger (am Berliner Ensemble bereits als „Faust“ erfolgreich) äußerst namhafte Mimen auf der Bühne erwartet.

Das legendäre Schauspiel wird gern als „Faust des Nordens“ tituliert und häufig inszeniert. Tiedemann will es indes in einer ganz besonderen Adaption mit lediglich vier Schauspielern meistern. Ansonsten braucht es 52 besetzte Rollen und spielt an Schauplätzen von Norwegens Bergen bis zu Afrikas Pyramiden. Eine ganz besondere Herausforderung!

Zum anspruchsvollen Klassik-Programm im bevorstehenden Sommer zählen außerdem zwei Soloabende (unter anderem „Im Leben gibt es keine Proben“) mit der aus Film und Fernsehen beliebten Carmen-Maja Antoni sowie die Lesung „Im Bett mit dem Westen“ von Franziska Troegner. Vier Mal gemeinsam auf der kleinen Kirchenbühne zu erleben sein werden die namhaften Schauspieler Peter Bause und Hellena Büttner. Unter dem Titel „Durch alle Himmel, alle Gossen“ spielen sie Holbergs „Jeppe vom Berge“ und singen Bellmanns Lieder.

Von Steffen Adler