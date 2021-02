Pelsin

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos mit Traktoranhängern sind in Vorpommern zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, ereignete sich die Kollision am Samstag beim Linksabbiegen des Traktors auf der Bundesstraße 197 bei Pelsin (Vorpommern-Greifswald).

Der 37 Jahre alte Fahrer eines Autos, das dahinter fuhr, bemerkte das Abbiegen des Gespanns zu spät. Er wich noch auf die linke Spur aus, prallte aber gegen den ersten Anhänger und verkeilte sich darunter. Der Wagen wurde mitgeschleift, bis der Traktorfahrer bremste.

Fahrer und Beifahrerin schwerverletzt

Autofahrer und Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Nach der abrupten Bremsung stand der zweite Traktoranhänger aber noch auf der Straße, so dass ein weiteres Auto im Gegenverkehr in die Unfallstelle fuhr. Diese Insassen blieben aber äußerlich unverletzt, hieß es. Beide Autos mussten stark demoliert abgeschleppt werden. Die B197 war zur Bergung längere Zeit gesperrt.

Von dpa/RND