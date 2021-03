Lubmin

„Ich könnte nur noch heulen“, sagt Sonja Bade und vergräbt ihr Gesicht in den Händen. Zusammen mit ihrem Mann Heiko betreibt die 47-Jährige seit rund zwei Jahrzehnten die Villa Erika, eine Pension in Lubmin. Das Haus ist gleichzeitig das Zuhause für das Paar und die drei Kinder.

Wegen der Corona-Pandemie stehen die Bades jetzt kurz vor dem wirtschaftlichen Ruin. Vom Staat fühlt sie sich im Stich gelassen. „Die Regierung verbietet mir zu arbeiten, aber sorgt nicht dafür, dass ich überleben kann. Ich fühle mich enteignet“, sagt Sonja Bade.

Gäste bleiben auch an Ostern aus

Derart verzweifelt haben die wenigsten sie bisher erlebt. Ihre Freunde und Bekannten wissen: Sonja Bade ist ein fröhlicher und herzensguter Mensch. Und auch die Villa Erika macht nicht den Eindruck, als ob hier irgendetwas nicht stimmen würde. 120 Jahre hat das Haus hier überdauert, liegt zwei Minuten Fußweg vom Ostseestrand in direkter Nachbarschaft zum Lubminer Kurpark. Mit seinem rosafarbenen Anstrich macht es einen gemütlichen Eindruck und weil bald Ostern ist, haben die Bades den Vorgarten und die Zimmer vor einigen Tagen bunt dekoriert. Für sich, aber auch für die Urlauber. Urlauber, die – das steht seit der Bund-Länder-Runde am Montag fest – auch an Ostern nicht kommen werden.

Pension setzt Schwerpunkt bei Menschen mit Behinderungen

Dabei bräuchten gerade ihre Stammgäste dringend Urlaub, sagt Bade. Viele ihrer Besucher haben körperliche und geistige Beeinträchtigungen. Bade, die selbst seit einem Motorradunfall vor mehr als 20 Jahren dauerhaft eine Schiene am linken Bein tragen muss, ist es ein besonderes Anliegen, vor allem Menschen mit Behinderungen einen schönen Urlaub am Strand zu ermöglichen. Eine der zwei Ferienwohnungen der Pension ist deshalb komplett barrierefrei.

Kontaktloser Urlaub wäre möglich

Doch seit November 2020 sind die Zimmer größtenteils verwaist. Nur noch mit einer Ausnahmegenehmigung vom Gesundheitsamt können Gäste aus wichtigen Gründen in der Villa übernachten. In ihrem Fall eine unnötige Maßnahme, findet Bade. „Wir haben einen Schlüsseltresor und die Gäste können hier vollkommen kontaktlos einchecken. Wir müssten uns während des gesamten Aufenthalts nicht einmal begegnen“, erklärt sie. Dass zu Ostern nicht einmal Urlaub im eigenen Bundesland möglich sein soll, dafür aber auf Mallorca, versteht sie nicht.

Corona-Hilfen müssen zurückgezahlt werden

Indessen wird die finanzielle Not für die Familie immer größer. Schon zum Beginn der Pandemie, im vergangenen Jahr geriet die Pension in Schieflage. Deshalb bekamen Heiko und Sonja Bade 9000 Euro Liquiditätshilfe vom Staat. Eigentlich hieß es, dass dieses Geld nicht zurückgefordert würde. Doch vor einigen Wochen bekamen die Bades Post – so wie viele andere Unternehmen müssen sie die Summe in voller Höhe zurückzahlen. Der Grund dafür ist ausgerechnet die Hilfsbereitschaft ihrer Freunde und Bekannten.

Spendenaktion wird zur Finanzfalle

Als eine ihrer langjährigen Stammgäste Wind von der Situation der Familie bekam, organisierte sie eine Art Spendenaktion. Viele der Gäste, die in der bevorstehenden Saison einen Urlaub in der Villa Erika planten, zahlten die Kosten für ihren Aufenthalt im Voraus. Etwa 4000 Euro kamen auf diese Weise zusammen.

Kombiniert mit der Liquiditätshilfe erwirtschaftete die Pension über drei Monate hinweg sogar einen schmalen Gewinn von etwa 1000 Euro. Aus Sicht des Staates war die Pension deshalb gar nicht auf den Zuschuss angewiesen. „Und jetzt soll mir mal jemand sagen, wie ich eine fünfköpfige Familie mit rund 300 Euro im Monat ernähren soll“, sagt Bade.

Hotel-Branche erlebt massive Verluste

Die Familie ist eine von vielen, die derzeit um ihre Existenz bangt. Laut einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) befinden sich drei Viertel der Unternehmer im Gastgewerbe in derselben Situation. Jeder Vierte zieht sogar die Aufgabe seines Betriebes in Erwägung, denn die Umsätze sind seit März 2020 durchschnittlich um über 60 Prozent niedriger als im Vorjahr. Die Politik versprach schnelle und unbürokratische Hilfe, legte diverse Hilfspakete in Form der Überbrückungshilfe I, II und III sowie der November- und Dezemberhilfen auf – mit ganz unterschiedlichem Wirkungsgrad für die Unternehmen.

Privatbesitz verkaufen, um Lebensmittel zu bezahlen

Zumindest von den Hilfszahlungen im Winter konnten die Bades zehren. „Wir leben auch gerade davon – selbst ein Vierteljahr später noch“, sagt Sonja. Aber viel länger hält die Familie mit dem Geld nicht durch. Inzwischen kann sie selbst vor ihren drei Kindern nicht mehr verheimlichen, dass etwas nicht stimmt. „Die merken das schon. Selbst Sven, mein Elfjähriger, bekommt beim Einkaufen regelmäßig zu hören, dass wir uns gewisse Sachen einfach gerade nicht leisten können.“

Auch Bade würde mit ihrem Mann und ihren Kindern gerne wieder Urlaub machen. Oder während der Osterferien zumindest in den Tierpark fahren. Doch dafür reicht das Geld gerade nicht aus. Um sich weiter Lebensmittel leisten zu können, denkt die Familie inzwischen darüber nach, Teile des Hausstandes zu veräußern. „Wir könnten das Akkordeon von meinem Sohn Benjamin verkaufen, würden dafür aber wohl nur einen Bruchteil des Wertes bekommen.“ Mit dem Instrument habe der 17-Jährige in den vergangenen Jahren einige Musikwettbewerbe gewonnen. Seit Beginn der Pandemie rühre er es aber kaum noch an.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bade: „Wir sind ein zu kleines Licht“

Überhaupt treffe der Notstand der Familie die Kinder am härtesten, sagt Sonja. Auch ihre Tochter Lena (14) ist musikalisch begabt, bekommt Unterricht für Klavier, Querflöte, Gesang, Orgel und Chorleitung. Einen Platz an einer Musik-Akademie in Rostock hätte sie sicher, aber auch diese Pläne sprengen den finanziellen Rahmen der Bades. Benjamin jobbt neben der Schule in einem Supermarkt, um sich den Führerschein zu finanzieren.

Aber weil Vater Heiko Arbeitslosengeld beantragt hat und Einkünfte von Kindern darauf angerechnet werden, könnte der Nebenerwerb bald zum Nullsummenspiel werden. „Das ist einfach nicht fair. So erzieht man seine Kinder doch dazu, zu Hause zu bleiben und Hartz IV zu beziehen“, sagt seine Mutter. In ihr mache sich das Gefühl breit, für die politischen Entscheider nicht sichtbar zu sein.

„Ich glaube wir sind einfach ein zu kleines Licht.“ Dass die am Montag versprochenen Zusatzhilfen für Gastronomen und Hotelbetreiber diesmal schnell und unkompliziert ankommen werden, glaubt die Familie schon gar nicht mehr.

Von Alexander Kruggel