Rostock

Personalmangel, geschlossene Stationen, jetzt auch noch Engpässe in der Notfallversorgung: Die Corona-Krise verschärft die Lage in Kliniken MVs. Einige müssen bereits Patienten mit akuten Leiden umleiten.

Uwe Borchmann, Krankenhausgesellschaft MV, berichtet von mehreren Kliniken, die zeitweise die Notfallversorgung abmelden mussten. Namen nennt er nicht. „Wir haben in einigen bis zu 30 Prozent Personalausfall.“

Ausfälle bei Notfallversorgung in Stralsund

In Vorpommern lenken Kliniken bei hoher Belastung Notfallpatienten in Nachbarhäuser. „Je nach aktueller Lage“, sagt David Kayser, Geschäftsführer des Helios-Klinikums Stralsund. Bis zu 20 Prozent des Personals seien in Stralsund zeitweilig wegen Corona ausgefallen, die Notfallversorgung in der Gastroenterologie temporär abgemeldet gewesen.

300 Mitarbeiter fehlen aktuell an der Unimedizin Greifswald – je nach Bereich bis 30 Prozent. Um Covid-Patienten zu behandeln, seien zwei Stationen geschlossen, die Arbeit verlagert worden. Auch die Notaufnahme komme aufgrund vieler Fälle an ihre Grenzen. Zweimal sei zuletzt der Rettungsleitstelle „Kapazitätserschöpfung“ signalisiert worden, so ein Sprecher.

Kommentar: Die Quarantäne-Regeln müssen auf den Prüfstand

Ganze Stationen hat die Unimedizin Rostock laut Dekan Prof. Emil Reisinger abgemeldet. Betroffen: Hals-Nasen-Ohren, Augenheilkunde, Dermatologie. Personal werde in Kern-Kliniken zentralisiert. Rund zehn Prozent der 5000 Beschäftigten seien wegen Krankheit, weitere wegen Quarantäne ausgefallen. Ausfälle in der Notfall-Versorgung gebe es „noch nicht“.

Auf 85 Mitarbeiter muss Kai Firneisen, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Demmin, aktuell durch Corona verzichten. „Das ist eine sehr schwere Zeit für uns“, sagt er. Notfälle seien noch abgesichert. Firneisen wünscht sich Lockerung bei Quarantäneregeln. Mitarbeiter mit Corona-Infektion, aber ohne Symptome, könnten eine wertvolle Hilfe sein. Helios in Stralsund habe bereits solche Arbeitsquarantäne für Personal beantragt, so Kayser.

Auch der Rettungsdienst in MV ist am Limit. Wegen Corona fehle Personal, berichtet Stefan Kieckhöfer vom Rettungsamt Rostock. Allerdings seien noch alle Wagen zu besetzen. Mit zuletzt zwei Ausnahmen. Da seien Fahrzeuge stehen geblieben.

Dass Patienten bei Kapazitätsnot in Nachbarkliniken gebracht werden, sei normal. Nun auch über weite Strecken. Michael Franke aus Lichtenhagen bei Rostock berichtet: Sein Vater (88) wurde nach einem Sturz Mitte Februar in der Uniklinik Rostock operiert. Vor zwei Wochen folgte dann die Verlegung nach Pritzwalk, Brandenburg, wo der Senior auf seine Reha wartet. Die Distanz sei für den Vater und die Mutter „besonders schwer“.

Reha-Kliniken als Hilfe laufen aus: „Eine Katastrophe“

Die Lage könnte sich weiter zuspitzen. Am Wochenende läuft die bundesweite Regelung aus, dass Reha-Kliniken Corona-Patienten aus überlasteten Krankenhäusern übernehmen. In MV betrifft dies aktuell mehr als 100 Patienten. „Der Bund steuert uns in die Katastrophe“, warnt Borchmann.

„Wir kämpfen um eine Verlängerung der Regelung im Bundesrat“, heißt es aus dem Schweriner Gesundheitsministerium. Ministerin Drese erklärt: Die Belastung der Krankenhäuser mit Corona-Patienten sei derzeit „landesweit so hoch wie nie in der Corona-Pandemie“. Aktuell 782 Patienten, davon 100 auf Intensivstation – und das bei hohem Personalausfall.

Von Frank Pubantz