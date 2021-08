Greifswald

Eine Baulücke in der Bahnhofstraße schließt sich: Ab dieser Woche zieht Leben in den Neubau auf dem Gleis 4-Gelände ein. Die Burgerkette Peter Pane öffnet am Donnerstag zum ersten Mal ihre Türen.

In den kommenden Wochen finden Kunden dann auch eine Apotheke, einen Zahnarzt, Kinderärzte, einen Steuerberater, Physiotherapeuten und Hörgerätehändler in dem Dreigeschosser. „Der vordere Teil des Geländes ist damit vollständig erschlossen“, sagt Uta Tausendfreund, Projektmanagerin bei der Lüneburger Firma Sallier Immobilien.

Lieferservice ab Oktober

Peter Pane eröffnet am Donnerstag um 18.30 Uhr in Greifswald seinen 43. Standort und serviert seinen Gästen vegane, vegetarische und klassische Burger. Die hauseigene Bar bietet Cocktails und alkoholfreie Getränke. Laut Angaben des Unternehmens haben insgesamt 297 Gäste im Innenraum und auf der Terrasse Platz. Am Freitag startet der reguläre Betrieb um 11 Uhr, geöffnet ist dann täglich bis „Open End“.

Im Gegensatz zu Fastfood-Konkurrenten werden Gäste in der 2016 gegründeten Restaurantkette bedient. Essen aus dem Auto heraus am Schalter zu bestellen ist nicht vorgesehen. Das Unternehmen teilt mit, dass aber ab Oktober ein Lieferservice startet.

Plan für „Burger King“ gestrichen

Dass ein Restaurant in der Bahnhofstraße entsteht, hatte der Lüneburger Investor Jürgen Sallier lange geplant. 2017 eröffneten die Aldi-Filiale und der Edekamarkt, auf dem Gelände haben sich außerdem die Drogeriekette Dm, die Zoohandlung Fressnapf und das Möbelgeschäft Depot angesiedelt.

Aus einem Burger King und einem Zweisterne-Hotel wurde jedoch nichts, die Baugenehmigung blieb aus. Damals sagte Sallier, dass die Stadt zu viel Verkehr auf der Bahnhofstraße befürchte. Das neue Konzept wurde dann jedoch genehmigt. Um knappe Parkplätze müssten sich Kunden keine Sorgen machen, versichert Uta Tausendfreund. „Für den Neubau sind 41 Parkplätze und zusätzlich Abstellmöglichkeiten für Fahrräder entstanden.“ Die Investitionskosten betrugen zwischen fünf und sechs Millionen Euro.

Nachbarn kritisieren Neubau

Während der Bauarbeiten wurden Beschwerden laut, dass das Projekt gegen den Bebauungsplan verstößt: Nachbarn, die in der Bahnhofstraße ein Haus besitzen, protestierten, dass statt zwei Geschossen ein Dreigeschosser gebaut wird. Es stellte sich heraus, dass in den ursprünglichen Planungen tatsächlich nur zwei Stockwerke genehmigt waren. Die Stadtverwaltung erklärte, einer Änderung der Vorgaben zugestimmt zu haben, weil die Grundzüge der Planung unberührt geblieben seien.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sallier Immobilien plant weitere Vorhaben auf dem Gleis 4-Gelände, bestätigt Projektmanagerin Tausendfreund. „Wir sind im guten Austausch mit unseren Partnern. Zu den Details wollen wir uns derzeit noch nicht äußern“, sagt sie.

Von Christopher Gottschalk