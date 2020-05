Pfingsten in Greifswald: Galerie STP feiert zehnjähriges Bestehen

Greifswald

An diesem Wochenende feiert eine der bekanntesten Galerien Greifswalds ihr zehnjähriges Jubiläum. Peter Konschake von der Galerie STP in der Mühlenstraße 20 lädt am Freitag um 19 Uhr zur Vernissage der Ausstellung „10 Jahre Galerie STP“.

Am Sonnabend um 17 Uhr wird eine Multimedia-Präsentation von Hofschulz & Schoppa gezeigt, dazu gibt es ein Künstlergespräch. Schwerpunkt der Galerie ist osteuropäische Kunst und Fotografie. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung für beide Termine unter info@galerie-stp.de zwingend erforderlich.

CDF-Zentrum zeigt „Herzensbilder“

Auch eine Ausstellung im Caspar-David-Friedrich-Zentrum hört sich reizvoll an: Mit viel Engagement haben die Mitglieder des CDF-Zentrums in der Langen Straße eine Ausstellung auf die Beine gestellt, wie sie persönlicher nicht sein kann. 31 „Herzensbilder“ aus Privatbesitz werden gezeigt, teilweise von den Mitgliedern selbst gemalt, teilweise von etablierten Künstlern, wie z.B. Michael Wirkner oder Wolfgang Tietze.

Allen Bildern der Ausstellung ist gemein, dass sie Ihren Besitzern ganz besonders am Herzen liegen. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass sie sich für gewöhnlich in Privaträumen befinden, wo sie naturgemäß nur einem kleinen, eher intimen Kreis von Menschen zugänglich sind. Das Caspar David Friedrich Zentrum ist Dienstag bis Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet, Mundschutz erforderlich.

Pfingstfest in der Kirche feiern

Pfingsten ist traditionell auch ein Fest des Kirchganges: In der katholischen St. Otto-Gemeinde (Kirche St. Joseph in der Bahnhofstraße) werden am Pfingstsonntag Gottesdienste um 9 Uhr, 11 Uhr und 18 Uhr angeboten, jeweils beschränkt auf 50 Personen. Deshalb bittet die Pfarrei um Anmeldung unter www.sankt-otto.de oder dem Pfarrbüro.

Auch in der Kirche St. Marien in der Brüggstraße feiert man das Pfingstfest am Sonntag. Um 10.15 Uhr findet eine Andacht statt, bevor um 11 Uhr der Gottesdienst beginnt. Die Domgemeinde St. Nikolai (Domstraße) trifft sich am Sonntag um 10 Uhr zur Konfirmation und zum Gottesdienst, die Christuskirche (an der Christuskirche) feiert Gottesdienst am Pfingstsonntag um 9.30 Uhr und am Pfingstmontag einen Familiengottesdienst zum Kindertag mit Taufen ebenfalls um 9.30 Uhr.

Greifswald auf eigene Faust erkunden – zwei Tipps

Und was kann man noch in Greifswald unternehmen, mal abgesehen von Kunst offen? Die Mitarbeiter in der Tourist-Info machen lange Gesichter. Veranstaltungen finden noch nicht statt, auch die Stadtführungen dürfen nicht stattfinden, man muss sich also auf eigene Faust durch die Stadt bewegen.

Abseits der üblichen Sehenswürdigkeiten möchte ich gerne zwei Dinge empfehlen. Ein persönlicher Lieblingsort von mir ist das Arboretum der Universität in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Hier tummeln sich nicht so viele Menschen, und es ist meist wunderbar ruhig, auf den baumbestandenen Wegen fühlt man sich „ganz weit weg“.

Ein anderer Ort, an dem sich ein Entlangschlendern lohnt, ist der Kunstkubus Cubic. Hier ist bis zum 1. Juni noch das Werk „Baum des Lebens“ von Hannah Krüger zu sehen. Die Schülerin des Humboldt-Gymnasiums hat mit verschiedenen Papierbahnen gearbeitet, je nach Lichteinfall und Perspektive ergeben sich immer neue Motive. Man muss zeitgenössische Kunst ja nicht als „gut“ oder „schlecht“ beurteilen. Einfach mal wirken lassen!

Von Anne Ziebarth