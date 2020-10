Pflanzaktion: 2300 Narzissen für Eldena

Greifswald

Am Wochenende war wieder Pflanzzeit in Eldena. „Wir Mitglieder der Ortsteilvertretung Eldena werden im Frühjahr immer wieder auf die Blütenpracht vor der Klosterruine angesprochen“, so Bettina Bruns, „ermuntert durch diese positiven Rückmeldungen haben wir auch in diesem Herbst wieder eine Pflanzaktion organisiert“. Am Samstag pflanzten 15 Eldenaerinnen und Eldenaer 2.300 Narzissen. „Diesmal haben wir auch in der Hainstraße und an der Mühle gepflanzt“, ergänzt Helmut Holzrichter.

Ziehen bald andere Stadtteile nach?

Unterstützt wurden sie vom Oberbürgermeister, der sich vom Engagement vor Ort beeindruckt zeigte. Aber auch junge Leute packten tatkräftig mit an. „ Freya Silbersack und Birgit Baumann, die zum ersten Mal mit dabei waren, legten beim Pflanzen ein beeindruckendes Tempo vor“, so Bettina Bruns. „Wir hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder mit Mitteln des Ortsteilbudgets pflanzen können. Und vielleicht machen dann auch noch andere Stadtteile mit?“

Von OZ