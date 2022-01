Pflegeheim in Greifswald: 24 Bewohner stecken sich mit Corona an

Greifswald

Obwohl der überwiegende Großteil aller Bewohner und Pfleger im Kursana Domizil geimpft ist, haben sich 24 Bewohner in dem Pflegeheim in Greifswald mit dem Coronavirus angesteckt. Das bestätigt ein Kursana-Sprecher auf OZ-Nachfrage. 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner seien doppelt geimpft und 71 Prozent hätten bereits ihre Auffrischungsimpfung bekommen. Bei den Mitarbeitenden seien neun von zehn Menschen gegen Corona geimpft.

Ob es sich bei den Ansteckungen um die hochansteckende Corona-Variante Omikron handelt, könne nicht gesagt werden, so der Sprecher. Auch sei der Heimleitung nicht bekannt, auf welchem Weg das Virus in die Einrichtung gelangen konnte. Zum Hygienekonzept gehören regelmäßige Antigenschnell- und PCR-Tests. Aus Datenschutzgründen mache man keine Angaben darüber, wie es den Infizierten gehe und ob sie Symptome oder einen schweren Verlauf haben.

Bewohner bekommen Tablets

Um Infektionsketten zu unterbrechen, herrscht laut dem Sprecher im Kursana Domizil bis einschließlich kommenden Dienstag, 18. Januar, ein Besuchsverbot für Externe. Dazu zählen den Angaben zufolge Angehörige und Dienstleister wie Physiotherapeuten. „Damit die Bewohner trotzdem einen Weg haben, zu ihren Angehörigen Kontakt zu halten, setzen wir Tablet-Computer ein, mit denen die Bewohner per Videoanruf mit ihren Angehörigen sprechen können“, so der Sprecher weiter.

Infizierte Bewohner seien in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ohne Kontakt zu anderen Bewohnern. Gemeinschaftsaktivitäten würden durch Angebote der Einzelbetreuung ersetzt. Wo immer dies möglich sei, blieben die Bewohner in ihren Zimmern, erklärt der Kursana-Sprecher.

Mehrere Fälle im Landkreis

Das Pflegeheim „Kursana“ ist aktuell nicht die einzige Einrichtung in Greifswald und Umgebung, an der Corona-Fälle auftreten. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald gab in dieser Woche bekannt, dass in insgesamt sieben Heimen in Vorpommern-Greifswald das Virus nachgewiesen wurde. In sechs von diesen Einrichtungen hat es laut Angaben des Kreises mehr als einen Fall gegeben. Dazu gehört auch das Haus „Meeresblick“ in Lubmin. Auf seiner Internetseite hat der Betreiber Pommerscher Diakonieverein bekannt gegeben, dass sich sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter infiziert haben und deswegen ein Besuchsverbot herrscht. Laut Angaben des Landkreises wurden insgesamt 20 Infektionen nachgewiesen.

Von Christopher Gottschalk