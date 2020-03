Pflegekraft der Odebrechtstiftung positiv auf Corona-Virus getestet

Greifswald

Eine Pflegehilfskraft ist am Montag im Evangelischen Krankenhaus Bethanien trotz umfangreicher Vorsichtsmaßnahmen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Darüber informierte am Dienstagnachmittag Professor Jens Langosch, Ärztlicher Direktor des Fachkrankenhauses für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Die Pflegehilfskraft war vom 9. bis 16. März im Gerontobereich der Odebrechtstiftung im Einsatz. Weitere Mitarbeiter haben bislang keine Krankheitssymptome entwickelt, heißt es aus der Einrichtung.

Weitere Mitarbeiter negativ getestet

In der Folge seien noch am selben Abend das Pflegepersonal sowie die drei auf Station tätigen Ärzte, eine Psychologin und der Sozialarbeiter in Quarantäne geschickt und durch Personal von anderen Stationen ersetzt worden. Sämtliche Patienten der Stationen würden nun getestet, ebenso die in die Behandlung involvierten Ärzte. Aufnahmen auf dieser Station seien nicht mehr möglich. Inzwischen seien weitere betroffene Mitarbeiter negativ getestet worden. Untersuchungen dauern noch an. „Angesichts der Corona-Pandemie hatte das Krankenhaus bereits vorsorglich auf anderen Stationen Kapazitäten freigezogen, sodass nun problemlos Pflegedienstmitarbeiter in diesen geschlossenen Bereich versetzt werden konnten“, informiert Langosch.

Die Bereitschaft unter den Mitarbeitern zur Unterstützung sei sehr groß. „Auch Kollegen, die sich im Urlaub befinden, haben sich angeboten, diesen abzubrechen und in der Klinik auszuhelfen. Dieses Engagement kann nicht genügend gewürdigt werden“, betonte der Geschäftsführer des Fachkrankenhauses, Dr. Hanns-Diethard Voigt.

Patientenzahl schon vorher drastisch gesenkt

Infolge der Corona-Pandemie seien innerhalb der notwendigen Infektionsprophylaxe die Behandlungszahlen von 300 auf vorübergehend 175 Patienten gesenkt worden, Tageskliniken wurden geschlossen, alle verschiebbaren Therapien erst einmal ausgesetzt.

Im gesamten Krankenhaus bestehe darüber hinaus Besuchsverbot. Die Auflagen für die Infektionsprophylaxe und Hygiene bei den Mitarbeitern und Patienten seien zugleich erheblich verschärft worden. Grundlage bilden dafür die Maßnahmen des Infektionsschutzes und bezüglich der Corona-Pandemie die Empfehlungen des Robert-Kochs-Instituts sowie der Pandemieplan Mecklenburg-Vorpommerns.

Mitarbeiter werden vor Schichtbeginn kontrolliert

Mit zunehmendem Infektionsgeschehen seien insbesondere Mitarbeiter, die aus Risikogebieten kamen und Symptome zeigten, bis zur Abklärung durch die Gesundheitsämter in häusliche Quarantäne geschickt worden. Seit dem 13. März werde von jedem Mitarbeiter vor Schichtbeginn die Temperatur kontrolliert, dokumentiert und es werden Krankheitssymptome erfragt. Temperaturmessungen bei den Patienten seien ebenfalls obligatorisch. Stationsübergreifende Gruppentherapien seien eingestellt worden, um mögliche Übertragungswege einzudämmen.

„Auf diesem Weg wollen wir den Spagat zwischen der wichtigen Behandlung schwer kranker Patienten einerseits und der Infektionsprophylaxe andererseits aufrechterhalten. Wir müssen auch weiterhin dafür Sorge tragen, dass eine entsprechende Behandlung und hochwertige medizinische Versorgung von psychiatrischen Patienten in Vorpommern gewährleistet wird“, erklärte Prof. Langosch.

