Philipp Amthor (CDU): „Ich stehe nicht für Konjunktive“

Ueckermünde

Philipp Amthor tritt für die CDU als Verteidiger für den Wahlkreis 16 an. 2017 konnte er das Direktmandat gewinnen. Seitdem ist der gebürtige Ueckermünder Mitglied des Bundestages – und das mit gerade einmal 28 Jahren. Zuvor studierte er an der Universität Greifswald Jura, konnte das Studium sogar mit Prädikat beenden. Seine politische Karriere begann jedoch schon als Schüler. Damals engagierte sich Amthor im Landesschülerrat und bei der Jungen Union. „Während meines Studiums war ich jahrelang Vorsitzender der Jungen Union Vorpommern-Greifswald und habe mich auch kommunalpolitisch engagiert“, berichtet er. Bis heute ist er Mitglied des Kreistags Vorpommern-Greifswald.

Kein Lust auf Konjunktive

Bei einer Wiederwahl will Amthor vor allem eines: weitermachen! „‚Hätte‘, ‚könnte‘ und ‚müsste‘ – das hören Sie derzeit von vielen. Ich stehe hingegen nicht für Konjunktive, sondern für eine klare und abrechenbare Politik mit konkreten Ergebnissen“, erklärt der junge Abgeordnete. Beispiele für diese Arbeit, die er fortsetzen möchte, nennt er: Bundesmittel in Millionenhöhe für die Infrastruktur, den Kultur- und Denkmalschutz und die maritime Wirtschaft. An diesen Punkten möchte er auch künftig weiterarbeiten.

Während er sich vor allem über positive Rückmeldungen von Bürgern freue, ärgere ihn, dass wir derzeit einen Wahlkampf mit vielen persönlichen Angriffen erleben. Das überdecke, worauf es für Amthor wirklich ankommt: „Umfangreiche Sachkenntnis, leidenschaftliches Engagement und Heimatverbundenheit.“

Amthor will „linken und rechten Vereinfachern“ trotzen

Darin sieht er auch seine Stärken und die Abgrenzung zu anderen Parteien. „Während andere Parteien den Menschen häufig Probleme einreden wollen, die sie gar nicht haben, löse ich mit ihnen die Probleme vor Ort. Dabei wünsche ich mir, dass wir als Gesellschaft den linken und rechten Vereinfachern noch besser trotzen können.“

Für den Fall seiner Wiederwahl wolle Amthor seine konkrete Arbeit fortsetzen. Wichtig wäre ihm dabei der Einsatz für den ländlichen Raum. „Unsere Lebensrealitäten brauchen keine weltfremden Diskussionen über Dieselverbote, Gender-Spracherziehung oder Veggie-Day, sondern weiterhin eine starke und wahrnehmbare Stimme im Bundestag.“

Für Amthor stellt sich bei dieser „Richtungswahl“ die Frage, ob er die Wähler von Verlässlichkeit und Stabilität überzeugen kann oder diese sich doch für „linke Experimente“ entscheiden. Seine Bitte: „Helfen Sie mit, dass wir uns nicht in eine linke Republik mit Abschwung, Bevormundung, Belastungen und Verboten begeben, sondern dass wir stattdessen auf Aufschwung, Freiheit, Entlastung und Chancen setzen können.“

Von Philipp Schulz