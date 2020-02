Philosophin ersetzt Greifswalder Professor

Leipzig/Vorpommern

Im Dezember wurde der 250. Geburtstag des Publizisten, Historikers und Politikers Ernst Moritz Arndt (1769 bis 1860) gefeiert. Der auf der Insel Rügen geborene Mann, der an den Universitäten Greifswald und Bonn als Professor gewirkt hat, hat bis heute Bewunderer und scharfe Kritiker. Die Greifswalder Hochschule hat sich auf Beschluss des Senates bereits 2018 nach mehreren Anläufen von ihrem Patron getrennt.

Linksfraktion fordert Namensänderung

Nun ist Arndt auch kein Straßennamenpate in Leipzig mehr, wie die Leipziger Volkszeitung berichtet. Den Antrag dazu stellte Thorsten Kumbernuß, seit 2019 Stadtrat der Satirepartei Die Partei, die Teil der Leipziger Linksfraktion ist. „Bedauerlicherweise wurde 1870 die damalige Alleestraße nach dem Schriftsteller Ernst Moritz Arndt benannt, dessen Wirken durch antisemitische, rassistische, nationalistische, frankophobe und militaristische Tiraden gekennzeichnet war“, so seine Begründung, die er mit Zitaten untermauerte. In der Leipziger Debatte wurde auch auf die Greifswalder Namensdebatte, insbesondere die Initiative „Uni ohne Arndt“ Bezug genommen.

Berliner Gemeinde trennte sich von Arndt

Der Leipziger Stadtrat hat dem Antrag von Kumbernuß mit 31 zu 28 Stimmen bei vier Enthaltungen zugestimmt. Zuvor hatte es schon eine Internetpetition zur Umbenennung gegeben, die aber seit ihrer Veröffentlichung im August letzten Jahres vergleichsweise wenige, nur knapp 130, Unterstützer fand.

Im Mai letzten Jahres trennte sich die evangelische Ernst-Moritz-Arndt-Gemeinde in Berlin-Zehlendorf von ihrem Namensgeber. Arndt war seit 1935 Patron. Der Gemeindekirchenrat hatte in seiner Begründung ebenfalls auf antijüdische Aussagen Arndts verwiesen. In Berlin gab es eine knappe Mehrheit von sechs zu vier für die Trennung.

Hannah Arendt verließ Deutschland 1933

Während bisher nicht erkennbar ist, dass die Universität Greifswald an einem neuen Patron interessiert ist und die Berliner Kirchengemeinde auf der Suche ist, hat Leipzig bereits eine Entscheidung gegen eine Rückbenennung in Chausseestraße getroffen. Diese trägt nun den Namen der Jüdin Hannah Arendt (1906 bis 1975). Die in Deutschland geborene Publizistin und Politologin war 1933 aus Deutschland zunächst nach Frankreich emigriert und seit 1951 Staatsbürgerin der USA.

Von Eckhard Oberdörfer