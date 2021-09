Pilzexperte aus Greifswald warnt: Vorsicht vor giftigen Champignons

Greifswald

Der Verzehr von Giftchampignons kann zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen führen. Davor warnt der Greifswalder Pilzexperte Norbert Amelang, weil in den vergangenen Tagen am Stadtwall, dem Verbindungsweg in Ladebow und am Neuen Friedhof neben normalen Champignons auch diese Giftpilze wegen der feuchten Witterung gewachsen seien.

„Ein gutes Erkennungsmerkmal für den giftigen Doppelgänger ist, dass er sich unten am Stiel gelb verfärbt, wenn man daran reibt“, sagt Amelang.

Experten fragen

Die schädlichen Exemplare riechen laut dem Experten nach Filzstift oder Karbol, weswegen sie auch Karbolegerlinge genannt werden. Essbare Champignons hingegen riechen oft nach Anis oder verströmen einen typischen Pilzgeruch. „Also lieber genau hinschauen und im Zweifelsfall einen der Greifswalder Pilzberater zurate ziehen.“

Neben Norbert Amelang, der unter 03834 / 523108 zu erreichen ist, berät in Greifswald Lutz Schröder bei offenen Fragen unter 03834 / 821273.

Wer vermutet, dass er einen giftigen Pilz gegessen hat, sollte einen Arzt kontaktieren und alle Reste des Pilzes aufbewahren, rät das Landesamt für Gesundheit und Soziales.

Von OZ