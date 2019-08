Greifswald

Vor anderthalb Jahren verlief die Idee im Sande. Jetzt gibt es einen erneuten Versuch: Die CDU in der Bürgerschaft will das Problem fehlender öffentlicher Toiletten in Greifswald endlich lösen. Seit Jahren ist das Thema ein Dauerbrenner in der politischen Diskussion. Vorschlag der Fraktion: Der Oberbürgermeister werde mit der „Einführung eines Systems öffentlicher Toiletten in der Greifswalder Gastronomie“ beauftragt. Wer sein Lokal in dieses System einbinde, soll dafür von der Stadt ein Entgelt erhalten. „Damit wollen wir unser Wahlversprechen, das wir dem Seniorenbeirat der Hansestadt im Mai gegeben haben, einlösen“, begründet CDU-Fraktionschef Axel Hochschild den Vorstoß.

Stadt erteilte Nette Toilette eine Absage

Bereits im Dezember 2017 initiierten die Christdemokraten eine ähnliche Vorlage für das Stadtparlament. Der schlossen sich im Februar 2018 Linke, SPD sowie Grüne/Forum 17.4 an. Inhalt des mit großer Mehrheit gefassten Beschlusses war ein Prüfauftrag an die Stadt. Es sollte untersucht werden, „inwieweit die Gastronomie insbesondere an Orten mit erhöhtem Bedarf dazu beitragen kann, das Angebot an gut zugänglichen Sanitäranlagen zu verbessern“. Der Begriff „nette Toilette“ fiel. Ein bundesweites System, dem sich laut Internetseite der Initiatoren bereits 270 Städte angeschlossen haben. Das Konzept dahinter: Gastronomen, die ihre Toilette der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stellen, erhalten dafür von der Stadt eine Aufwandsentschädigung für Pflege und Instandhaltung. Vorteil für die Kommune: sie spart erhebliche Kosten für den Bau öffentlicher WC-Anlagen. Tritt eine Stadt dieser „Nette-Toilette-Initiative“ bei, muss sie allerdings einen Jahresbeitrag entrichten. Laut Hansestadt wären das für Greifswald 1904 Euro gewesen.

Doch es kam gar nicht erst dazu. Der Grund: „Wir halten das Geschäftsmodell für überholt. Nach umfangreicher Recherche bestätigt sich unsere frühere Einschätzung, dass dieses System nur bedingt funktioniert und das Netz teilnehmender Städte tendenziell kleiner wird“, argumentierte Fabian Feldt, Leiter der Abteilung Wirtschaft und Tourismus, im März dieses Jahres vor dem Wirtschaftsausschuss der Bürgerschaft – also 13 Monate nach dem Prüfauftrag. Zudem hätten Gespräche mit Vertretern des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) gezeigt, dass es keine breite Bereitschaft zur Teilnahme an dem System gebe, so Feldt. Die Idee war damit quasi ins Klo gefallen.

Gastwirt weiß um Nöte der Touristen

Der Eldenaer Gastwirt Wolfgang Jochens ärgert sich über diese Verwaltungsentscheidung noch immer. „Zumal Herr Feldt nicht erklären konnte, mit welchen Dehoga-Vertretern er gesprochen hat. Mit mir jedenfalls nicht“, kritisiert er – seit 1993 Regionalvorsitzender des Verbandes. Als Inhaber der „Klosterschenke“ wisse er um die Nöte vieler Touristen. „Ich sehe ihnen das schon auf hundert Meter Entfernung an“, sagt Jochens. Deshalb kämpfe er seit 2004 für eine öffentliche WC-Anlage nahe der Klosterruine. Bislang vergebens. Um trotzdem zu helfen, hängte er im März, nach Bekanntgabe des Prüfergebnisses, bei sich im Fenster ein Schild mit der Aufschrift „nette Toilette“ auf. Passanten seien dankbar, gäben zumeist ungefragt 50 Cent.

Marianne Bethge, Hotelchefin vom „Kronprinz“ in der Langen Straße, verwehrt auch ohne Schild Gästen in Not nicht den Eintritt. „Aber wir nehmen mittlerweile einen Euro pro Person. Denn Reinigung und Wasser muss ich ja auch bezahlen“, begründet sie. Immer wieder kämen „Straßengäste“ mit dem dringenden Bedürfnis ins Haus, da es in der Umgebung kein öffentliches WC gebe. Allerdings habe sie mit diesen Gästen bereits sehr unschöne Episoden erlebt: „Wir mussten danach sogar schon einmal die Rohrreinigung rufen. Oder ein Kind hat mal neben das Klo gekackt“, sagt sie und spricht sich daher ganz klar für ein öffentliches WC im Westend aus. Ob sie sich dennoch dem von der CDU vorgeschlagenen System anschließe, weiß Bethge noch nicht: „Dazu muss ich erst mal die Konditionen kennen.“

Fraktionen unterstützen Seniorenbeirat

Offen ist auch, ob andere Parteien den CDU-Antrag wieder befördern werden. Die ersten Treffen finden erst in den nächsten Tagen statt. Linken-Fraktionschef Jörn Kasbohm möchte seinen Mitstreitern daher nicht vorgreifen, aber er rechne mit Unterstützung. „Denn es ist für die Besucher und auch Einwohner Greifswalds eine gute Hilfe bei drängenden Momenten und somit auch ein Zeichen, man ist willkommen“, sagt er. Zudem sei die „nette Toilette“ ein Wunsch beziehungsweise die Forderung des Seniorenbeirates der Hansestadt. Dessen Mitglieder hatten auf einem Wahlforum im April 2019 die anwesenden Kandidaten für die Bürgerschaft gefragt, wie sie zur „netten Toilette“ stehen. Und unisono erklärten alle, wie wichtig ausreichend Toiletten im öffentlichen Raum seien. Auch Alexander Krüger, erneut zum Fraktionschef der Grünen gewählt, will das Thema daher grundsätzlich unterstützen. Die Detailfragen gelte es allerdings demnächst in den Fachausschüssen zu beraten.

Hintergrund: Greifswald plant Bau einer WC-Anlage

