Greifswald

Die Organisatoren des Pitchlabs reagieren auf die steigenden Corona-Infektionszahlen im Bundesland. Das Veranstaltungsformat mit Jungunternehmern, die über ihre Erfahrungen live vor Publikum berichten, findet vorerst weiterhin online statt. Dabei war die 12. Ausgabe des Greifswalder Pitchlabs am Donnerstag als Sommerfest in der Alten Mensa geplant.

Corona ist zu hohes Risiko

Häppchen, kostenlose Getränke, Kurzvorträge auf der Bühne und anschließend das persönliche Netzwerken, um neue Kontakte zu knüpfen. Bis wenige Tage vor der Veranstaltung ging Organsatorin und Moderatorin Katja Wolter noch davon aus, nach der ersten Online-Ausgabe des Pitchlabs im April wieder auf die Speaker und Gäste zu treffen. Doch steigende Corona-Infektionszahlen auch in Mecklenburg-Vorpommern seien ein zu hohes Risiko, erklärt sie.

Anzeige

„Wir wollen absichern, dass keiner der Teilnehmer nach der Veranstaltung arbeitsunfähig ist, weil er oder sie in Quarantäne muss.“ Denn trotz Hygienekonzept, dem Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen und dem Einhalten des Mindestabstands könne es keine 100-prozentige Sicherheit gegen eine Infektion geben.

Weitere OZ+ Artikel

Neue Impulse durch die Krise

Sie erinnert an den Fall einer Lehrerin aus Ludwigslust, die an Vorbereitungen für das neue Schuljahr mit Kollegen teilgenommen hatte und positiv getestet wurde. Lehrer und Schüler mussten in Quarantäne. „Nach dem ersten Lockdown wären weitere Arbeitsausfälle für viele Freiberufler noch schwerer zu verkraften“, sagt Wolter.

Die Start-up-Szene gewinne durch die Coronakrise trotz Einschränkungen neue Impulse, so Katja Wolter weiter. Die Pandemie wirke als Beschleuniger für Onlineformate, die als Ideen in der Schublade lagen und nun zwangsläufig umgesetzt werden. Netzwerken könne auch online funktionieren, wenn den Teilnehmern die Chance für Kontakte gegeben werde.

Kennenlernen in Chaträumen

Beim ersten Online-Pitchlab im April hätten sich die Besucher in virtuellen Räumen kennengelernt: In insgesamt 25 Chaträumen, die nach wenigen Minuten automatisch geschlossen wurden, tauschten sich zwei bis drei Teilnehmer über den Inhalt der Veranstaltung untereinander aus.

„Dieses schnelle Kennenlernen hat auch virtuell gut geklappt“, findet Wolter. Insgesamt hätten 58 Leute aus ganz Deutschland an der Onlineveranstaltung teilgenommen, was im Vergleich zu den regulär 30 bis 40 Teilnehmern eine enorme Reichweitensteigerung sei. „Die größere Reichweite ist ein klarer Vorteil der digitalen Formate“, sagt Wolter. Das Pitchlab soll weiter auch im klassischen Format stattfinden, ergänzt um digitale Elemente wie einen Livestream der Veranstaltung. Beginnen solle es im November.

Mehr zum Thema: So gelingt Ihre Onlineveranstaltung

Drei Speaker beim Pitchlab Greifswald

„Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Zukunft entweder ein Pitchlab extra nur online machen oder einen der regulären Termine durch ein Onlineformat ersetzen“, blickt Wolter voraus.

Drei Speaker stehen am Donnerstag auf der digitalen Bühne: Kamila Sösemann übernahm das Gut Pohnstorf in Alt Sührkow und zog dafür mit ihrer Familie aus Berlin in die Mecklenburgische Schweiz. Das Herrenhaus wird nun für Hochzeiten und Familienfeiern vermietet oder bietet Raum für Übernachtungen und Seminare. Sie berichtet, warum die Übernahme zugleich die beste und die härteste Zeit ihres Lebens war.

Die Neubrandenburger Ulrike Kolley und Tommy Müller wollen sich mit ihrem Start-up „Djamacat“ auf dem Online-Spielemarkt etablieren und haben bereits ein eigenes Spiel entwickelt.

Unverpacktladen für die Stadt?

Die Studierenden Esther Strohmer und Philippe Schäfer wollen den ersten Unverpacktladen nach Greifswald bringen. „Uver“ soll im Winter 2020 seine Türen öffnen. Dafür suchen die Jungunternehmer noch Spender auf der Crowdfunding-Plattform „Startnext“. Sie erklären, worauf es beim Crowdfunding ankommt und mit welchen Dankeschöns sie um Unterstützer werben.

Mehr zum Thema: Studierende wollen Unverpacktladen gründen

Wer am Pitchlab teilnehmen möchte, schaltet sich über den Link sommerfest.pitchlab.de dazu. Start: 26. August, 18.30 Uhr.

Corona-Verordnung für Veranstaltungen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind mit bis zu 200 Teilnehmern erlaubt. Das regelt die Corona-Lockerungs-Verordnung der Landesregierung. Allerdings gelten u.a. folgende Auflagen: Veranstalter brauchen ein Hygiene- und Sicherheitskonzept, das dem Gesundheitsamt vorzulegen ist; jeder Gast hat einen zugewiesenen Sitzplatz; die Teilnehmer werden in Listen erfasst; ein Konzept zur Verringerung der Aerosol-Belastung ist zu erstellen. Werden Essen und Trinken angeboten, sind weitere Auflagen zu erfüllen.

Von Christopher Gottschalk