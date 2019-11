Pitchlab Greifswald lädt Kreativwirtschaft ein

Greifswald

Judith Kenk war allein in ihrer Selbstständigkeit – Auftraggeber finden, Rechnungen schreiben, am Laptop tippen, ständig neue Kontakte suchen. Es reichte. Die Onlineredakteurin brauchte Partner. Und erschuf das, was heute ihre Hauptarbeit ist. Im Netzwerk Seenplatte zeigt sie, wie Selbstständigkeit und Vernetzung aussehen können. Über den Zusammenschluss von Unternehmen, alteingesessenen Firmen, Wellnessanbietern, Digitalnomaden und anderen Selbstständigen spricht Kenk heute Abend im zehnten Greifswalder Pitchlab – einem Gesprächsabend mit Kurzvorträgen für Kreative, Selbstständige und Gründer.

Regionale Wirtschaft stärken

Was Kenk bereits erschaffen hat, versuchen die Greifswalder auf die Beine zu stellen: Regelmäßige Treffen, aus denen Aufträge und wirtschaftliche Zusammenarbeit hervorgehen. „Das Netzwerk soll neue Plattformen aufbauen, Experten mit Unternehmen vernetzen und ein regionales Bewusstsein schaffen, dass man Aufträge hier vergeben kann“, sagt Kenk.

Das gelänge durch Workshops zu verschiedenen Themen und Sichtbarkeit auf der Webseite des Netzwerks. Unter verschiedenen Rubriken finden Besucher die Mitglieder und ihre Angebote. Kenk stellt die Einträge online und gestaltet die Seite. Vor jedem Eintrag müssen die Mitglieder ihre Daten kontrollieren, bekommen von Kenk eine E-Mail oder einen Anruf und werden so eingebunden. 70 Mitglieder seien derzeit eingetragen. „Unser Ziel ist es nun, wirtschaftlich zu werden und neue Regionalmarken aufzubauen. Es geht um mehr als nur ein Treffen“, sagt Kenk. Derzeit werde ihre Stelle aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Sie arbeitet zudem in der Stadtverwaltung von Malchow, dem Sitz des Netzwerks.

Greifswalder Makerspace geht in Ladebow an den Start

Eine Mischung aus offener Werkstatt und kreativem Büro: Das ist der Makerspace Greifswald, dem zweiten Redner im Pitchlab. Die Gründer wollen mit ihrem Verein ab dieser Woche durchstarten. Sie suchen neue Mitglieder und Förderer, die das Projekt in einer Industriehalle in Ladebow unterstützen. Dort steht Werkzeug bereit von der Kreissäge über eine Standbohrmaschine und Schweißgerät – die Gründer um Ernst Heil haben die alte Schweißerwerkstatt vor rund einem halben Jahr gekauft.

„Wir hatten bereits von anderen Makerspaces gehört und wollten so einen Ort auch in Greifswald haben. Es geht hier darum, mit Hilfe von Technologie neue Dinge zu erschaffen. Das reicht vom 3D-Drucken über Holz- und Metallarbeit bis zum Platinenbau für automatische Bewässerungssysteme.“ Ziel sei es, auch Workshops und offene Tage in der Werkstatt abzuhalten.

Kreativhafen Greifswald zählt 16 Kreative

Als dritten Sprecher lädt das Pitchlab Lucas Treise vom Kreativhafen ein. Hinter dem Namen steckt eine Webseite, ähnlich der Datenbank im Netzwerk Seenplatte. „Wir wollen, dass mögliche Aufträge nicht in andere Städte abwandern, sondern in der Region bleiben. Allerdings wollen wir mit der Webseite erst offensiv werben, wenn sich mehr Selbstständige eingetragen haben“, sagt Treise. Viele Aufträge würden die Kreativen der Region erreichen, weil Auftraggeber über Google suchen oder von Dritten einen Namen hören. Das solle sich ändern.

Pitchlab ist zum zehnten Mal in Greifswald

Die Idee war 2017 nach dem Kreativlab entstanden, einem Treffen von Stadtverwaltung und Vertretern der Kreativwirtschaft. Im Anschluss förderte die Stadt die Webseite mit 3000 Euro, bestätigte eine Stadtsprecherin. Derzeit sind 16 Kreative angemeldet. Ein Verein sei in Gründung, sagt Mitinitiator und Filmemacher Lucas Treise. Er wolle das Pitchlab nutzen, um mehr Selbstständige von der Webseite zu überzeugen.

Der Name „ Pitchlab“ leitet sich aus dem englischen „to pitch“ ab, übersetzt ‚vorschlagen‘ oder ‚vorstellen‘ und „Lab“, dem Labor. Die 15-minütigen Kurzvorträge sind die Pitches, die Gesprächsrunde danach das Labor, in dem Ideen ausprobiert werden.

Los geht es morgen Abend, 13. November 2019, um 18.30 Uhr im Biotechnikum, Walter-Rathenau-Straße 49a. Der Eintritt ist frei, Getränke und kleine Snacks stehen bereit.

