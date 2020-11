Greifswald

Klaus Ewert weiß, worauf es ankommt, wenn man sich selbstständig macht. Mit seiner roten Ape, einem dreirädrigen italienischen Kleintransporter, bringt er Kaffee unter die Leute. Doch um von Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato leben zu können, habe es einige Jahre und viel Einsatz gebraucht, sagt der 57-Jährige, der in Greifswald und der Region als „Kaffeeklaus“ bekannt ist. „Viele Leute sind zu blauäugig, wenn sie sich selbstständig machen wollen. Sie unterschätzen, wie viel Arbeit dahintersteckt.“

Für ihn begann es als Nebenjob im Jahr 2014, als er mit einer Lizenz eines Unternehmens mit einem Fahrrad mobil Kaffee verkaufte. Damals arbeitete er im Hauptberuf noch als Elektriker. Das Geschäft mit den Bohnen lief so gut, dass Ewert ab 2017 auf sich selbst setzte und mobiler Vollzeitbarista wurde. „Aber dahinter stehen auch lange Arbeitstage. Ich bin von Ostern bis Dezember jedes Wochenende im Einsatz, auch auf vielen Tagungen“, macht er klar und schiebt hinterher: „In einer normalen Saison ohne Corona.“ Seine Wintersaison verbringe er derzeit in Heringsdorf.

Anzeige

„Als Typ in Erinnerung bleiben“

Ewert müsse ständig Marketing betreiben, sich präsentieren und bekannt machen. „Ein gutes Produkt alleine reicht noch lange nicht aus“, sagt er und erklärt, dass seine Art als Mensch ihm treue Kunden verschaffe. „Ich hatte mir immer vorgenommen, dass jeder Kunde wenigstens einmal mit mir lacht. So bleibe ich auch als Typ in Erinnerung. Ich denke, das ist das Geheimnis.“

Über seinen Werdegang berichtet Ewert im kommenden „ Pitchlab“ am Mittwoch, 18.11., einem Netzwerktreffen für Gründer und Jungunternehmer (siehe Infokasten). „Pitch“ steht dabei für Vorschlag oder Idee und „Lab“ für das Labor, in dem über die Ideen geredet wird.

Teilnahme über „Zoom“ Das „ Pitchlab“ ist online am Mittwoch, 18.11. Die Veranstaltung ist Teil der Kreatopia (Messe der Kreativen aus M-V), die auch online stattfindet. Wer an dem Netzwerktreffen teilnehmen will, findet den Link für das Treffen über die Plattform „Zoom“ unter https://www.facebook.com/pitchlab. Die Meeting-ID lautet: 816 1216 6117; der Kenncode ist 245833. Los geht es um 18.30 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos.

Das Prinzip des seit 2016 in Greifswald existierenden Formats: „Speaker“ stellen in genau 15 Minuten ihre Projekte, Firmen und Geschichte vor, anschließend können Fragen dazu gestellt werden. Wie durch alle Bereiche hindurch musste auch diese Veranstaltung wegen der Coronapandemie in digitale Räume umziehen. Dennoch ist Organisatorin Katja Wolter mit dem neuen Format zufrieden.

Die Technik für das Online-Pitchlab ist bereit: Katja Wolter vom Steinbeis-Institut für Ressourcen-Entwicklung an ihrem Rechner. Quelle: privat

„ Pitchlab “ muss mit online vorliebnehmen

Die Onlineformate würden es erlauben, Gäste von weiter weg einzuladen und Zuhörer aus anderen Regionen zu gewinnen. Zwischen 40 und 60 Menschen würden an den Zoomveranstaltungen teilnehmen. „Das nimmt neue Dimensionen an, wenn sich Leute aus verschiedenen Gegenden untereinander vernetzen. Damit können wir der Gründerszene neue Impulse geben“, freut sich die Gründerin und Leiterin des Steinbeis-Instituts.

Zur insgesamt 13. Auflage des „ Pitchlabs“ in Greifswald sprechen neben Klaus Ewert auch Veronika Busch von „fint – gemeinsam Wandel gestalten“ , die in Loitz am Projekt „Zukunftsstadt 2030+“ mitarbeitet. Das dazugehörige Projekt „Dein Jahr in Loitz“ könne auch für Orte in der Region um Greifswald interessant sein, schätzt Katja Wolter ein.

Lesen Sie auch:

Projekte auch für Vorpommern-Greifswald ?

In der 4300 Einwohner zählenden Stadt an der Peene wird ein Haus für ein Jahr kostenfrei zur Verfügung gestellt, die Bewohner erhalten ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1000 Euro im Monat; im Gegenzug müssen sie ein Nutzungskonzept für das Erdgeschoss vorlegen. Geworben wird um Interessenten, die das „Großstadtleben durchgespielt“ haben und den nächsten Schritt gehen wollen, heißt es in einer Projektankündigung.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

In der Mecklenburgische Seenplatte gründeten Luise und Anthony Beaumont die „Beaumont Farm“, einen integrativen Bauernhof in Freidorf. Als dritte Rednerin des abends berichtet Luise Beaumont, wie aus einem Wunsch Realität wurde und die Familie von Abu Dhabi auf das Land zog, um einen Ort für Feriencamps, Urlaube und Gruppenfahrten anzubieten. Der Bauernhof wird nachhaltig betrieben und zweisprachig, in Deutsch und Englisch, organisiert.

Mehr über den Autor

Von Christopher Gottschalk