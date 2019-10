Pkw-Fahrer kracht in Gützkow gegen Hauswand

Greifswald

Ein 25-jähriger Greifswalder krachte am Mittwoch gegen 22 Uhr mit seinem Audi A4 in die Wand eines Gützkower Wohn- und Geschäftshauses. Laut Anklamer Polizei war der junge Mann alkoholisiert und mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs, als er die 90 Grad-Kurve in der Pommerschen Straße passieren wollte und stattdessen geradeaus fuhr. Diese Kurve wurde schon einigen Fahrzeugführern in der Vergangenheit zum Verhängnis. Ein Atemalkoholtest habe beim Fahrer einen Wert von 1,16 Promille ergeben. Er sei unverletzt geblieben, heißt es.

Zum Einsatzort wurden neben Polizei und Rettungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehr Gützkow gerufen. Da aufgrund des Aufpralls eine Gas- und eine Wasserleitung im Haus leck schlugen, kamen außerdem die Stadtwerke Greifswald zum Einsatz. Im Erdgeschoss des Hauses trat Wasser aus. Die Versorgungsleitungen mussten abgestellt werden. Am Pkw traten Betriebsstoffe aus, die von den Feuerwehrmännern gebunden und beseitigt wurden. Die FFW war laut Wehrführer Stefan Knoll mit 15 Kameraden vor Ort. Ihr Einsatz. dauerte knapp drei Stunden. Die Pommersche Straße, die an der Unfallstelle eine Einbahnstraße ist, war während des Einsatzes voll gesperrt.

Von Petra Hase