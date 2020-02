Pläne der WGG: Schnelle Truppe macht in Greifswald Treppenhäuser schick

Greifswald

Ralf Haberla trägt mit einem Roller die frische Farbe im Treppenhaus der Prokowjewstraße 9 in Greifswald auf. Erst ein strahlendes weiß für die Wände des Treppenhauses, dann ein lindgrün als Kontraststreifen und ein etwas dunkleres grün für den unteren Bereich. Er gehört zur neuen, vier Mann starken „schnellen Eingreiftruppe“ der Wohnungsgenossenschaft Greifswald (WGG), die sich um die Aufwertung der Treppenhäuser und Fassadengestaltung kümmert.

Mieterhöhung bringt Spielraum für mehr Instandsetzungen

Die frisch gestrichenen Treppenhäuser sind ein kleines, aber deutlich sichtbares Zeichen für die Mieter der Anlagen: Hier tut sich was. „Möglich wird diese Extra-Maßnahme durch die Erhöhung der Grundnutzungsgebühr im vergangenen Jahr“, erklärt der kaufmännische WGG-Vorstand Klaas Schäfer. Die Mieterhöhung von fünf Prozent – es ging um Beträge zwischen vier und maximal 20 Euro pro Monat – sei bei den Genossenschaftsmitgliedern akzeptiert worden, die Zustimmung lag bei hundert Prozent. Das Geld fließt vor allem in dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen.

2019 investierte die WGG bereits insgesamt 9 Millionen Euro. Zwei Drittel des Geldes flossen in die Instandsetzung. Saniert wurden unter anderem die Fassaden in der Heinrich-Hertz-Straße und der Prokowjewstraße, auch die Strangsanierungen in der Gaußstraße 1-2 und der Vitus-Behring-Straße Nummern 22 sowie 8-10 konnten abgeschlossen werden. Auch Fahrradhäuschen wurden nachgerüstet, etwa im Birkhahn-Weg oder der Lomonossowallee. „Damit ältere Bewohner das Fahrrad nicht immer in den Keller tragen müssen“, begründete WGG-Vorstand Jan Schneidewind die Investition.

Sommerfest: 125 Jahre WGG In diesem Jahr feiert die Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (WGG) ihr 125-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum feiert die WGG mit einem ganzen Festwochenende am Forum am Museumshafen. Los geht es am Freitag, dem 10. Juli mit einem Konzert des Sängers Michy Reincke (“Valérie, Valérie“, „ Taxi nach Paris“- Eintritt 20/25 Euro), weiter geht es am Sonnabend mit einem großen Familienfest im Stil des Fernsehgartens. Ein Moderator führt durch den Tag, es gibt nicht nur Kinderprogramm, Gastronomie und einen Frühschoppen mit Blasmusik, sondern auch Gesprächsrunden mit langjährigen und jungen Genossenschaftsmitgliedern, sowie Einblicke in die Geschichte des Wohnungsbaus in Greifswald. Am Samstagabend steht dann Alex Megane am DJ-Pult, übrigens auch ein WGG-Mitglied. Am Sonntag, dem 12. Juli, findet das Endspiel der Fußball-EM statt. Wenn letzte organisatorische Fragen geklärt sind, soll eine große Live-Übertragung auf einer Leinwand den Schlusspunkt des Festwochenendes bilden.

Knapp 15 Millionen werden investiert

Im Jahr 2020 will die WGG, die in Greifswald rund 7200 Wohnungen im Bestand hat, nochmal eine Schippe drauflegen. Knapp 15 Millionen Euro Investitionssumme sind vorgesehen, auch im kommenden Jahr stehen viele Sanierungen auf dem Programm. Unter anderem die Strangsanierungen in der Vitus-Behring-Straße 6-7, hier werden die Bäder und Leitungsschächte erneuert. In der Anklamer Straße 61 startet im Juni der Auftakt zur Strangsanierung für das gesamte Objekt mit 161 Wohnungen. Ein „dicker Brocken“ sei auch die Fernwärme-Umstellung in der Südstadt, wie Klaas Schäfer berichtet. „Viele Wohnungen sind mit Einzelanlagen ausgestattet, für jede Wohnung ist dann also eine individuelle Begutachtung durch unsere Handwerker erforderlich.“

In den vergangenen Jahren wurden bereits über 90 Wohnungen umgerüstet, die nächsten Etappen sind der Bernhard Birkhahn Weg 5-8 oder die Hans-Beimler-Straße 14 a-i. „Fernwärme ist deutlich energieeffizienter“, beschreibt Schäfer. „Ob es günstiger für die Bewohner wird, können wir noch nicht sagen. Teurer wird es aber auf keinen Fall.“

Eine Sozialarbeiterin für die Mieter

Weil die Mieter solchen baulichen Veränderungen zum Teil unsicher gegenüber stehen, gibt es bei der WGG übrigens auch eine Sozialarbeiterin, die mit den Mietern bespricht, wann welche Maßnahmen am besten passen und wie man gemeinsam eine Lösung findet. Eines dürfte die Inhaber der Genossenschaftsanteile aber in jedem Fall freue: Das Geschäftsergebnis wird 2019 besser ausfallen als noch 2018.

„Wir mussten im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit um die Baubecon Rückstellungen für eventuelle Forderungen der Stadt bilden“, erklärt Jan Schneidewind. „Das Verfahren konnte 2019 aber geklärt werden.“ Somit dürfte die Dividende 2020 auch wieder üppiger ausfallen. Sie war 2019 von 3 auf 2 Prozent gesunken.

Neubau von 56 Wohnungen in der Karl-Krull-Straße

In diesem Jahr soll auch der Neubau in der Krull-Straße 18a und b beginnen. Zwei Fünfgeschosser mit insgesamt 56 Wohnungen sind geplant, 48 davon sind für Inhaber eines Wohnberechtigungsscheines, die Mieten liegen dementsprechend bei 6,60 Euro und 7,40 Euro.

Ansicht der geplanten WGG-Neubauten an der Karls Krull Straße Quelle: WGG

„Hierbei handelt es sich ja nicht nur um Sozialhilfeempfänger“, sagt WGG-Sprecherin Juliane Boutalha. „Viele Menschen liegen mit ihren Einkommen unter der entsprechenden Einkommensgrenze und wissen es nicht.“ Im Herbst 2022 soll das Bauprojekt fertig sein. Insgesamt rechnet die WGG mit Baukosten in Höhe von 8,4 Millionen Euro – 2,84 Millionen davon werden in diesem Jahr investiert. Beim Wohnprojekt in der Krullstraße profitiert die WGG von der neuen überarbeiteten Richtlinie des Landes, die mehr Förderung von bezahlbarem Wohnraum vorsieht.

Eigentlich sollte es bereits im vergangenen Jahr losgehen, doch die Birken die im Bereich der Garagen stehen, verzögerten das Projekt. „Es musste erst geklärt werden, ob diese als Allee gelten oder nicht.“ Nach derzeitigem Stand kann die Mehrzahl der Bäume erhalten bleiben. Die Wohnungen in der Krull-Straße seien bewusst kleiner gehalten, als die des Neubaus der drei neuen Stadthäuser im Fritz-Curschmann-Weg. „Rund 50 Quadratmeter“, beschreibt WGG Vorstand Jan Schneidewind. „Wir wollen die Wohnungen ja auch preisgünstig anbieten können, ohne auf zeitgemäße Ausstattung verzichten zu müssen.“

Nachhaltige Entwicklung gefordert

Die Entwicklung hin zu mehr Förderung von bezahlbarem Wohnraum in der Stadt verfolge man mit großem Interesse. „Unsere Durchschnittsmiete liegt bei 5,12 Euro pro Quadratmeter. Wir wissen, wie bezahlbares Wohnen geht“, sagt Klaas Schäfer. „Wir würden uns wünschen, noch stärker in die Planungen eingebunden zu werden.“ Die Entwicklungen müssten nachhaltig geschehen. „Vor zehn Jahren wurden noch Häuser in Greifswald abgerissen, weil sie leer standen. Nun brauchen wir wieder dringend Wohnraum.“

Der Wohnungsmarkt sei aus Sicht der WGG nicht so angespannt, wie man vielleicht denke. „Wir haben einen Leerstand von rund 3 Prozent und eine Fluktuation von rund 10 Prozent“, so Schäfer. „Das sieht in vielen Städten anders aus. In Hamburg zum Beispiel liegt die Fluktuation bei unter 6 Prozent, weil die Leute keine neue Wohnung finden oder die alte nicht aufgeben wollen.“ Es gebe durchaus noch bezahlbaren Wohnraum in Greifswald, aber „Wünsche nach 6,50 Euro Kaltmiete in der Innenstadt sind schwer zu erfüllen.“

Mehr zum Lesen:

Von Anne Ziebarth