Plagiat? Greifswalder Katapult-Magazin wettert gegen neues Karten-Buch

Kopie, legitime Nachahmung, dreister Ideenklau oder Plagiat – die Grenzen zwischen legaler Nachempfindung und illegalem Abklatsch erfolgreicher Kunstwerke sind nicht immer eindeutig. Jetzt hat es offenbar das Katapult-Magazin in Greifswald erwischt.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres sind Ideen der Greifswalder Kartenmacher gecovert worden, nicht von irgendwelchen Trittbrettfahrern, sondern nach der „Süddeutschen“ nun auch von Autoren, die für die renommierte „Zeit“ arbeiten, so der Vorwurf von Katapult-Gründer Benjamin Fredrich.

Der Verlag Hoffmann und Campe gab ein Buch heraus, das dem im selben Verlag erschienenen erfolgreichen Greifswalder Erstlingswerk „100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern“ verdammt ähnlich sieht. Besonders schmerzhaft: Beide Bücher liegen in Buchhandlungen direkt nebeneinander.

„Das traurigste Plagiat , das ich kenne“

Fredrich verspürt eine Menge Wut im Bauch. „Das ist unfassbar. Als das Buch herauskam, waren wir alle baff“, sagt er der OSTSEE-ZEITUNG. Nicht nur, dass das von den Katapult-Grafikern entworfene und seit Jahren in den Magazinen genutzte Layout verwendet worden sei, auch der Themen stammen zum Teil aus zuvor veröffentlichten Katapult-Magazinen.

In sozialen Medien und auf der Katapult-Homepage lässt der Unternehmensgründer unter der Überschrift „Zeit-Autoren kopieren gesamtes Katapult-Buch“ seinen Emotionen freien Lauf und schaltet in den Angriffsmodus. „... wir haben uns hier mühselig einen kleinen Verlag in Greifswald aufgebaut, der regelmäßig von den ganz Großen kopiert wird.“

Dabei sei eines klar: „Egal wie mächtig sich diese Konzerne fühlen, wer uns in diesem Maße kopiert, bekommt lückenlos auf die Fresse – immer. Dafür stehe ich mit meinem Namen.“ Anspielend auf die Cover-Farbe des Nachfolgebuchs resümiert Fredrich: „Dieses gelbe Eierbuch ist das traurigste Plagiat, das ich je gesehen habe.“

Fredrich : Zwei Unterlassungsklagen

Fredrich hat mit Hoffmann und Campe inzwischen gebrochen. Das zweite Katapult-Buch „102 grüne Karten zur Rettung der Welt“ erschien 2020 bei Suhrkamp. Lange habe er überlegt, wie er gegen das Buch „Gute Karten – Deutschland, wie Sie es noch nie gesehen haben“ vorgehe. Nach zwei gewonnenen Unterlassungsklagen, mit der er unter anderem zumindest die Änderung des gecoverten Buchtitels (Ursprünglich sollte das Buch „100 Karten, die deine Sicht auf Deutschland verändern“) erwirkte, wählte Fredrich nun den Weg über die Öffentlichkeit.

„Uns ist es wichtig, dass unsere Leser und die Buchhändler von dem Plagiat erfahren“, begründet Fredrich nun seinen medialen Aufschlag bei Twitter und Co. „Einen Streit vor Gericht hätten wir zu 80 bis 90 Prozent gewonnen. Über die sozialen Medien erreichen wir 99,9 Prozent unserer Leser.“ Und genau dort solidarisiert sich die Netzgemeinde bereits kräftig mit den Kartenmachern.

„Schlechter Stil“

Auch der Chef der Greifswalder Hugendubel-Filiale, Jens Finger, kann die Empörung des Katapult-Herausgebers verstehen. „Die Layout-Ideee findet sich schon in den ersten Katapult-Heften, lange bevor das erste Karten-Buch erschien.“ Dass Hoffmann und Campe nun an Layout und Idee festhalten, obwohl sich beide trennten, empfindet er unabhängig von der rechtlichen Situation als „ganz schlechten Stil.“

In der Greifswalder Buchhandlung Hugendubel liegen die drei Bücher – die grünen und blauen Katapult-Bücher und das gelbe Karten-Buch – friedlich nebeneinander. Obwohl er die Katapult-Bücher für weitaus gelungener hält, will er das gelbe Buch nicht aus dem Sortiment nehmen. Schließlich stehe das Buch nicht auf dem Index. Letztendlich solle der Kunde entscheiden. „Wir üben keine Zensur aus.“

Verlag: Buchkonzept gemeinsam entwickelt

Hoffmann und Campe weisen den Vorwurf, Idee und Layout plagiiert zu haben, zurück. „Es stimmt nicht, dass Hoffmann und Campe das Buch kopiert hat. Hoffmann und Campe hat gemeinsam mit Katapult ein besonderes Buchkonzept entwickelt, das als Reihe angedacht war“, so Sprecherin Lisa Bluhm. Leider sei Katapult nach dem Einsetzen des gemeinsam erreichten Erfolgs zu einem größeren Verlag gegangen. Ob sich Hoffmann und Campe gegen die Vorwürfe nun juristisch wehren, lässt Bluhm offen.

Der Autor des umstrittenen Nachfolgewerks Tin Fischer, der als freier Autor unter anderem für die „Zeit“ arbeitet, argumentiert ähnlich. „Wir haben eine Nachfolge gemacht, klar. Unser Anspruch jedoch war: Wir bauen auf dem Konzept auf, das Hoffmann und Campe gemeinsam mit Katapult entwickelt hat – aber wir kopieren keine Ideen“, kommentierte Fischer die Vorwürfe über Twitter.

Genau das hatten die Greifswalder Magazin-Macher dem Berliner vorgeworfen. Es geht unter anderem um eine Karte über Drogen in deutschen Abwässern, die ähnlich in der Katapult-Ausgabe 16 erschien, oder um einen Vergleich der Wirtschaftskraft Deutschlands mit Afrika, den Katapult in seinem ersten Heft veröffentlichte.

Autor: Quellen öffentlich zugänglich

Die Quellen – wie die zu den Drogen in deutschen Abwässern – seien frei zugänglich, in diesem Falle die Europäische Drogenaufsichtsbehörde EMCDDA. Die Daten seien immer wieder von Medien publiziert worden, auch schon lange bevor sie Katapult in Ausgabe 16 ebenfalls veröffentlicht habe, so Fischer. Die Daten zur Wirtschaftskraft von Ländern beruhten ebenfalls auf öffentlich zugänglichen Quellen.

„ Katapult hat kein Copyright auf die Daten“, so Fischer gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Der Autor sieht inzwischen einen Shitstorm der Katapult-Unterstützer über sich hereinbrechen. Noch sehe er die Kommentare „irgendwie sportlich“. Er wolle jetzt erstmal abwarten.

Hohe Aufmerksamkeit für Abo-Aktion wird genutzt

Fredrich selbst hat keine Angst vor einer Klage des von ihm gescholtenen Verlages Hoffmann und Campe. „Dann können wir die Vorwürfe vor Gericht klären.“ Medial hat der Greifswalder Medien-Macher bereits gewonnen. Die hohe Aufmerksamkeit für den Streit verknüpft Katapult inzwischen mit einer neuen Abo-Werbeaktion.

„So, Abo abgeschlossen! Wurd auch echt mal Zeit. Hab euch eh schon lieb gewonnen und in mein Herz geschlossen“, kommentiert jessesmaria bei Instagram auf dem Katapult-Account den Streit.

Von Martina Rathke