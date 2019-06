Greifswald

Eigentlich wollten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs nach Pfingsten auf Achse gehen, um von Parteien vergessene Wahlplakate einzusammeln. Ein feiner Zug, denn irgendwann ist ja auch mal gut. Und Sonntag war schließlich eh Frist für alle, die Gesichter und Losungen von den Laternenpfählen zu nehmen. Doch die Kommunalpolitiker waren vorbildlich. So zumindest der Eindruck der Stadt: Da die Bauhof-Mitarbeiter zu Wochenbeginn einerseits stark mit anderen Aufgaben beschäftigt waren, sie andererseits kaum Plakate entdeckten, fiel die Tour aus. Aber ganz so schön ist die Realität dann doch nicht. Wer aufmerksam durch die Stadt geht, sieht schon noch Poster. Etwa von der Alternativen Liste und der Partei „Liebe“ an der Stralsunder Straße oder von den „Bienenrettern“ der ÖdP an der Anklamer Straße. Auch in der Heinestraße liegen noch zerfetzte Exemplare am Boden. Von den Grünen habe ich persönlich keine Überbleibsel entdeckt, sie hatten 200 Plakate in der Stadt geklebt, nicht wie gestern irrtümlich berichtet 700. Aber wie dem auch sei: Die Stadt ist dankbar über jede Meldung vergessener Plakate: bauhof@greifswald.de

Petra Hase