„Plakatierung ist kein Kleinmüll“ – Grüne weisen Vorstoß von Bürgerbündnis zurück

Greifswald

Es hätte so einfach sein können: Die Grünen wollen Kleinmüll wie weggeworfene Zigarettenkippen oder Coffee-to-Go-Becher in der Hansestadt den Kampf ansagen und haben eine entsprechende Beschlussvorlage für die Bürgerschaft erarbeitet. Die Verwaltung soll prüfen, ob dafür höhere Bußgelder von 40 bis 100 Euro erhoben werden können, um damit auch eine Signalwirkung zu erreichen. Die Fraktion Bürgerliste, FDP, Kompetenz für Vorpommern wollte nun gern diese Beschlussvorlage um die Aufnahme der illegalen Plakatierung, dem illegalen Anbringen von Aufklebern und Grafitti erweitern, scheiterte aber an den Grünen.

Unverständnis über die Absage

„Wir haben den Eindruck, dass die Tags und Grafitti an Häuserwänden trotz eigens dafür bereit gestellter Flächen immer stärker zunehmen und sich die kleinen Aufkleber an Laternenmasten häufen“, begründete Thomas Meyer, Fraktionschef von Bürgerliste, FDP und Kompetenz für Vorpommern, den Vorstoß. Für das Bürgerbündnis gehören Grafitti und Aufkleber genauso zu den unansehnlichen Seiten im Straßenbild wie weggeworfene Kippen oder Einwegverpackungen, die durch Bußgelder geahndet werden müssen. Eine Erweiterung der Grünen-Vorlage schien deshalb naheliegend. „Deshalb finde ich es unverständlich, dass die Grünen den Punkt nicht aufgenommen haben“, so Meyer.

Anzeige

„ Plakatierung kein Kleinmüll “

Eine Begründung erfuhr Meyer nicht, er geht aber davon aus, dass Teile der Grüne ein Problem damit haben, Grafitti und illegale Plakatierung konsequent zu sanktionieren. Auf OZ-Nachfrage begründete Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger die Entscheidung damit, dass Grafitti bereits als Straftaten geahndet werden. Deshalb habe es keinen Grund gegeben, dies nochmals in einem Bußgeldkatalog aufzunehmen. „Die Plakatierung ist für uns kein Kleinmüll“, so der Grünen-Politiker zu dem Vorstoß, die illegale Anbringung von Aufklebern beispielsweise an Laternenmasten zu ahnden. So werden auf der Bürgerschaftssitzung am 2. Juli zwei Anträge –der der Grünen und der Bürgerliste, FDP und Kompetenz für Vorpommern – zur Abstimmung stehen. Wie sich die Grünen zu dem Vorstoß des Bürgerbündnisses verhalten, stehe noch nicht fest, so Krüger. Die Fraktion will am Donnerstag zu dem Thema beraten.

Weitere OZ+ Artikel

Mehr zum Thema:

100 Euro für eine Kippe? Grüne fordern hohe Strafen gegen Umweltsünder

Greifswald kämpft mit neuen Papierkörben gegen Müll

Von Martina Rathke