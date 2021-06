„Plastic Pirates“: Greifswalder Schüler erforschen Müllbelastung im Ryck

Greifswald (OT)

Hat Europa ein Plastik-Problem? Schon seit mehreren Jahren sind Themen des Klima- und Naturschutzes sowie der Nachhaltigkeit ein feste Größe im öffentlichen Diskurs. Spätestens seit dem Aufkommen der Fridays for Future-Bewegung wurde auch deutlich, wie groß das Interesse von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist, an der Meinungsbildung zum Umweltschutz mitzuwirken.

Arndt-Schüler werden zu „Plastik-Piraten“

Doch wie geht man diese großen Themen von globaler Tragweite am besten an? Für zwei fünfte Klassen der Greifswalder Arndtschule eine klare Sache: Erst einmal vor der eigenen Haustür kehren. Und zwar wortwörtlich. Quasi als Nachwuchsforscher machten sich die Kinder vor Kurzem auf den Weg, um der Frage nachzugehen, wie hoch die Müll-Belastung im Ryck ist. “Plastic Pirates” heißt dieses Europa-weite Projekt, an dem Schulklassen und Jugendgruppen mit Teilnehmern im Alter von 10 bis 16 Jahren aus mehreren EU-Staaten mitwirken.

Schüler leisten Beitrag zur Forschung

Sinn und Zweck der Initiative ist es, nicht einfach nur den Unrat, der an und in den Bächen und Flüssen Europas zu finden ist, zu beseitigen. Vielmehr soll Menge und Art des Mülls nach wissenschaftlichen Standards penibel erfasst und kartografiert werden. Denn auch der kleinste Bach mündet irgendwann in einen großen Fluss und schließlich wird der Unrat in die Meere und Ozeane gespült. Mit ihren Daten würden auch die Jüngsten “einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des Problems in Europa” leisten, heißt es im begleitenden Informationsmaterial.

Auf der Suche nach dem Müll

Für ihre Untersuchungen entschied sich die Klasse 5d für den Bereich rund um die historische Klappbrücke in Wieck. Hier teilten sich die Kinder in vier Gruppen auf, um unterschiedliche Bereiche des Rycks wie den Fluss selbst oder den Kai auf der Ladebower Seite des Fischerdorfs zu begutachten. Auf den ersten Blick ist alles blitzblank. “Hier liegt weniger herum, als ich erwartet hatte”, sagt der 11-jährige Lasse. Er ist Teil des Reporterteams, das den Bereich weiträumig nach möglichen Quellen für Plastik-Müll absucht, der in den Ryck gelangen könnte.

Wo versteckt sich der Unrat?

Zusammen grübeln Lasse und seine Klassenkameraden darüber nach, wie sie sich in ihrer Einschätzung so täuschen konnten. Immerhin sei Wieck ein beliebtes Ausflugsziel, hier gäbe es Restaurants und Eisdielen, Jugendliche würden sich hier häufig “zum Feiern” an einem nahe gelegenen Spielplatz treffen, erzählt Lasses Team-Kollege Malte. Also wo ist der Unrat? Zufällig kommt im nächsten Moment die Müllabfuhr dabei. Der Fahrer habe den Kindern erzählt, dass sie zurzeit deutlich seltener in Wieck seien, als normalerweise in den Vorjahren zur Hochsaison. Der Grund seien das Wetter und Corona, berichtet eine Schülerin später.

Schon die Jüngsten mit großem Interesse am Umweltschutz

Mit dem Projekt trafen die Lehrerinnen und Lehrer der Arndtschule beim Großteil ihrer Schüler genau den richtigen Nerv. Zwar hätten sie sich noch nicht in der Schule mit Umweltschutz beschäftigt, wohl aber von sich aus in ihrer Freizeit, sagen viele von ihnen. Warum sie das Thema so umtreibt? “Weil es mich ärgert, dass Leute ihren Müll einfach so zum Beispiel in den Ryck schmeißen”, antwortet Kyra Zoë sofort. Dass sie sich schon vor dem Projekt mit der Müll-Problematik beschäftigt hat, hört man der 11-Jährigen sofort an. Sie finde es zum Beispiel toll, dass in Wieck so viele Mülleimer mit Abdeckungen stünden, damit die Möwen den Müll nicht in den Fluss transportieren könnten.

Eine Gruppe von Arndtschülern sortiert den gefundenen Unrat in Wieck. Der Fund des Tages: Eine mit Muscheln überwucherte Fahrradfelge. Quelle: Alexander Kruggel

Gleichzeitig findet Kyra aber auch, dass immer noch zu viele Produkte in Plastik eingepackt würden. “Deswegen finde ich den Unverpackt-Laden hier in Greifswald cool”, sagt sie. Kyra ist in der Gruppe, die den gefundenen Unrat nach verschiedenen Kategorien wie Glas, Metall und Plastik sortiert. Der Fund des Tages ist für die Kinder ganz klar: Eine alte, komplett mit Muscheln überwucherte Fahrrad-Felge. “Da fragt man sich doch, wo der Rest des Rades ist”, murmelt ein Schüler noch.

Wie viel Plastik steckt in Bächen und Flüssen?

Ihre Ergebnisse tragen die Schüler akribisch in Tabellen ein, um sie später zu untersuchen und auch online zu veröffentlichen. Dann fließen die Daten der Arndtschule mit den Ergebnissen von knapp 900 anderen Gruppen, die allermeisten davon aus Deutschland, zusammen, die seit Herbst 2016 an dem Projekt teilgenommen haben. Auf der Website von Plastic Pirates sind die Datensätze in einer großen Ergebniskarte visualisiert. Und – haben wir nun ein Plastik-Problem? Diese Frage kann nun dank der Schülerinnen und Schüler jeder für sich beantworten. Laut den Daten der “Plastik-Piraten” fand jede Gruppe bei ihren Untersuchungen durchschnittlich 181 Müll-Teile vom Zigarettenstummel bis zur Einkaufstüte an und in Fließgewässern. Über 50 Prozent davon bestanden aus Plastik...

Von Alexander Kruggel