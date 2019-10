Plastikfrei im Selbstversuch: OZ-Redakteure ziehen erste Bilanz

Greifswald/Stralsund

Im Durchschnitt produziert jeder Deutsche im Jahr etwa 38 Kilogramm Plastikmüll. Das steht im „Plastikatlas 2019“, den der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) und die Heinrich-Böll-Stiftung herausgegeben haben. 38 Kilo – das mag auf den ersten Eindruck nicht beeindruckend viel klingen, doch eine leere Tüte Chips oder eine leere Wasserflasche wiegen sehr wenig. Im europaweiten Vergleich nehmen die Deutschen mit dieser Menge die traurige Spitzenposition ein.

In unserem Alltag sind wir umgeben von Plastik. Die beiden OZ-Mitarbeiter Christin und Kai Lachmann wollen deshalb herausfinden, wie schwer oder einfach es ist, auf Plastik in Greifswald zu verzichten. Ihr Selbstversuch hat am 1. Oktober begonnen und soll einen Monat dauern. Die erste Erkenntnis am Tag 1: Plastikfrei leben – das ist nicht immer einfach. Denn es gibt fast nichts, was nicht in Plastik verpackt ist: Gemüse, Nudeln, Toilettenpapier oder Spülmittel sind nur einige Beispiele. Zusätzlich enthalten zahlreiche Kosmetikartikel auch noch Mikroplastik.

Deo für zehn Euro im Glas

Schon zum Start begann das große Suche: Christin klapperte die Drogeriemärkte in der Greifswalder Innenstadt ab – und wurde immerhin bei einigen Artikel gleich fündig. Der Einkauf von Shampoo als Seife, zwei Bamubszahnbürsten sowie Zahnputz-Tabletten und einem normalen Stück Seife hat 14,25 Euro gekostet – nicht besonders günstig, findet Christin. An Tag zwei folgten Waschmittel, Taschentücher sowie Deo im Glas, das allein zehn Euro gekostet hat. Auch Kökosöl und Natron landeten im Korb, um Haushaltsprodukte selbst herzustellen. Hier waren knapp 20 Euro fällig.

Klimawandel, Fridays for Future, Nachhaltigkeit: Kein Thema wird momentan so sehr diskutiert wie der Umweltschutz. „Wir müssen handeln – wir müssen energisch handeln“, sagte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder im April dieses Jahres bei der Diskussion „Unser Klima – unsere Zukunft“. Und die Stadt Greifswald ist bereits auf dem Weg. Nicht nur die Einführung des Recup-Pfandsystem vor einem Jahr, das erst kürzlich dem Umweltpreis honoriert wurde, ist ein erster Schritt. Auch mit den Lastenfahrrädern der Stadtverwaltung wird eine klimaneutrale Alternative geboten.

Tupperdose an der Fleischtheke

Plastik lauert überall im Alltag. Bestimmte Lebensmittel wie etwa Fleisch oder Käse können oft aus aus hygienischen Gründen nicht ganz ohne Plastikverpackung auskommen. Doch auch hier bieten einzelne Supermärkte in Greifswald Alternativen an – mit altbewährter Tupperware. „Bei diesem Pfandsystem kauft man eine Tupperdose. Die wird dann mit Fleisch oder Wurst gefüllt. Beim nächsten Mal bringt man diese Dose wieder mit und bekommt eine neue“, sagt Christin.

Einen klassischen Unverpacktladen gibt es in Greifswald nicht. Daher müssen die beiden entweder auf Dinge verzichten oder sie eben selbst herstellen. Neben der Umstellung auf Alternativen, dem Selbstherstellen bleibt in mancherlei Hinsicht aber tatsächlich nur der Verzicht. „Auf Toilettenpapier aber nicht“, sagt Kai Lachmann. Also gibt es Ausnahmen. „Wir wollen herausfinden, wo das der Fall sein wird. Dann ist es am sinnvollsten, große Packungen zu kaufen, weil der Abfall im Verhältnis zum Inhalt geringer ausfällt.“

Plastikflaschen dreifach mit Plastik umwickelt

84 Prozent der Deutschen, die bei einer Repräsentativen Befragung des BUND teilgenommen haben, finden, dass das Verbot von Einwegbesteck und Plastikstrohhalmen in der Europäischen Union nicht ausreiche. So will Deutschland zum Beispiel ab 2020 die Plastiktüte verbieten. Plastiktüten benutzen die beiden nicht mehr. Schon lange vor dem Selbstversuch wurden sie durch Stoffbeutel ersetzt.

Doch im Haushalt fällt trotzdem eine Menge Plastikmüll an. Bislang waren es in ihrem Zwei-Personen-Haushalt drei bis vier volle gelbe Säcke pro Monat an. Hinzu kommen Einwegplastikflaschen. „Ein Wahnsinn“, findet Kai, „wenn man bedenkt, dass eine Flasche aus Plastik oft noch mal mit einem Etikett oder einer kompletten Ummantelung aus Plastik versehen ist und die Flaschen im Sechser-Träger abermals mit Plastik umwickelt sind und die Paletten, auf denen sie transportiert werden, oft auch noch mal mit Folie umwickelt sind, dann bekommt man schon ein schlechtes Gewissen – und das ganz zurecht.“

Über den Fortgang des Experiments berichten die beiden auf einem Blog auf www.ostsee-zeitung.de/greifswald. Zudem ist geplant, in diesem Monat über mehrere regionale Aspekte, die das Thema „Plastikfrei“ betreffen, zu berichten.

