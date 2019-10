Schlechte Nachricht

Beschäftigt man sich mit der Frage, welcher Getränkebehälter eigentlich am besten für die Umwelt ist, lautet die eindeutige Antwort: Keiner. Alle Verpackungen, die es gibt, haben Vor- und vor allem Nachteile. Deshalb ist die Frage eher nicht, was am besten, sondern am wenigsten schlecht für die Umwelt ist.Denn im Grunde benötigt man für alle Energie für die Gewinnung ihrer Bestandteile, für ihre Herstellung, für den Transport und den Abtransport. Zudem stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang etwas recyclt werden kann und wie viel Energie dafür verwendet werden muss.Eine lesenswerte, weil erhellende Gegenüberstellung aller gängiger Verpackungsarten mit ihren Vor- und Nachteilen habe ich auf der Seite co2online.de gefunden. Dort lautet das Fazit: Die regionale Mehrwegflasche schneidet am besten ab. Sie kann bis zu 50-mal wiederbefüllt werden und kurze Wege bedeuten weniger CO2-Ausstoß beim Transport.Am schlechtesten schneidet überraschenderweise abermals Glas ab, genauer gesagt Einweg-Glasflaschen. "Durch die einmalige Nutzung geht viel Energie verloren. Außerdem sind Glasflaschen schwer und verursachen beim Transport so vergleichsweise hohe Treibhausgas-Emissionen", heißt es in dem Artikel. In Bezug auf Alkohol könnte man also sagen, das Pils aus der Mehrwegflasche von der Brauerei in der Nähe ist wesentlich besser für die Umwelt als der erlesene Rotwein aus fernen Landen.Den letzten Platz teilen sich die Einweg-Glasflaschen übrigens mit den Getränkedosen. "Zur Herstellung und zum Recylen von Weißblech- und Aluminiumdosen wird sehr viel Energie benötigt. Zudem werden für den Tagebau-Abbau von Bauxit, dem Grundstoff für Alumium, in Ländern wie Australien, Brasilien oder Jamaika Ur-und Regenwälder abgeholzt", heißt es in dem Artikel.Die schlechte Nachricht ist also: Getränke ohne Verpackung - da bleibt wohl nur das Wasser aus dem Hahn.Wir haben dafür übrigens einen Wassersprudler. Zuerst dachten wir, dass das Geld sparen könnte, aber unterm Strich ist das kaum zu merken. Wir sind uns noch nicht einig, ob wir den in diesem Monat benutzen sollten, denn die beizumischenden Geschmäcker gibt es leider nur in Plastikflaschen. Vielleicht machen wir da mal eine Ausnahme.Text: Kai